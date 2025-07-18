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    冰封3萬年！加拿大挖出「完美」冰河馬頭骨

    加拿大育空地區一處礦場，近日挖出一件保存極其完美的冰河時期馬頭骨，專家初估距今約3萬年。（圖：Government of Yukon / Susan Hewitson）

    加拿大育空地區一處礦場，近日挖出一件保存極其完美的冰河時期馬頭骨，專家初估距今約3萬年。（圖：Government of Yukon / Susan Hewitson）

    2025/07/18 09:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大育空（Yukon）地區的一處礦場，近日出土了一件「保存得極其完美」的冰河時期馬頭骨。根據科學網站《Live Science》報導，專家依據發現地的土壤與沉積物深度，初步估計這匹馬生活在約3萬年前，其完整的狀態為研究北美古代馬種提供了珍貴樣本。

    育空古生物學計畫的發言人表示，更精確的年代，仍有待放射性碳定年法的進一步確認。科學家指出，儘管目前已辨識出超過50種冰河時期的馬種，但這個頭骨究竟屬於哪一種，仍是個謎。唯一能確定的是，當時生活在育空地區的馬，體型相對嬌小，肩高僅約1.2公尺。

    這個完整的頭骨，是在克朗代克（Klondike）地區一處礦場的永凍土中被發現的。育空白令海解說中心在社群媒體上描述，起初僅有部分下顎與頭骨露出地面，研究團隊隔天帶著更多工具與水返回現場，在礦工的協助下，用高壓水管將頭骨從永凍土中「融」了出來。

    出土的頭骨狀態極佳，研究人員從其犬齒僅部分萌發的狀態判斷，這應該是一匹在青少年時期就已死亡的雄馬。

    發言人韋伯（Cameron Webber）表示：「儘管頭骨的物理特徵與牙齒形狀，能提供其演化史的線索，但若沒有更深入的基因資訊，將無法鑑定其確切物種。」未來是否會對此頭骨進行DNA分析，目前尚不清楚。馬類曾在北美大陸生活了數千萬年，直到約1萬1000年前在本地滅絕，後於15世紀由歐洲人重新引入。

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