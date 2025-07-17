與戰艦貼臉互轟連日軍也敬佩 美驅逐艦「拉菲號」最新沉船畫面曝

「拉菲號」戰沉後，獲美國總統單位嘉獎，在美國二戰期間入役的約292艘驅逐艦中，僅8艘獲此殊榮。（圖擷自Wiki）

2025/07/17 16:35

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕海洋探索信託基金會（Ocean Exploration Trust）近日前往索羅門群島海域展開探索，在知名的「鐵底灣」戰場除了找尋尚未被發現的二戰沉船外，也重新審視曾被發現的軍艦殘骸現狀，其中知名的美軍驅逐艦「拉菲號」（USS Laffey，DD-459）最新現況也曝光。

海洋探索信託基金會發布最新探索報告，在瓜達爾卡納爾島海上考古期間，重新探訪了曾於1992年在「鐵底灣」發現的二戰沉船，其中包含美軍驅逐艦「拉菲號」，最新探索畫面可以發現「拉菲號」魚雷發射管、測距儀，甚至可以一窺艦橋內部。船身留下的彈孔也清晰可見，不只日軍砲彈，甚至還有友軍誤擊的彈孔，顯示此夜戰的混亂及激烈程度。

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而最重要的發現是找到「拉菲號」建造牌匾，上面顯示了船名和建造公司的訊息，讓研究人員直呼了不起的新發現。

「拉菲號」為班森級驅逐艦，1941年10月下水，1942年3月正式服役，投入太平洋戰場；10月11日深夜美軍與日軍爆發埃斯佩蘭斯海角海戰，美軍率先發現日軍，「拉菲號」與其他軍艦，猛攻日軍重巡洋艦「青葉號」，「拉菲號」集中火力攻擊「青葉號」的上層建築，日軍第六戰隊幹部死傷慘重，指揮官五藤存知少將雙腿被炸斷傷重不治。

同年11月13日午夜瓜達康納爾島海戰爆發，兩軍在黑夜中混戰，「拉菲號」主砲接連命中日軍驅逐艦「曉號」，讓其失去動力而被擊沉；隨後「拉菲號」與日軍戰艦「比叡號」狹路相逢，雙方最接近時僅不到6公尺，「拉菲號」無懼雙方噸位差距，將所有武器都用上猛攻「比叡號」，「比叡號」艦橋陷入一片火海，日軍指揮官阿部弘毅中將受傷，其幕僚群非死即傷，首席參謀也遭擊斃。

突入敵軍陣中的「拉菲號」遭到4艘日軍驅逐艦圍攻，魚雷炸斷艦尾，最終彈藥庫殉爆沉沒，全艦247人中包含艦長在內有59人陣亡、116人受傷。

「拉菲號」捨身一搏阻止日軍進攻計畫，美國各大報刊立刻刊登了「拉菲號」的英雄事跡振奮了海軍和民眾的士氣，美國總統羅斯福將美國總統單位嘉獎授予拉菲號的全體船員。連日軍也在事後紀載，敵方展現出相當的鬥志，對於這項事實，我等務必銘記在心。

「拉菲號」建造牌匾在海底發現。（圖擷自https://nautiluslive.org/）

「拉菲號」最新殘骸畫面。（圖擷自https://nautiluslive.org/）

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