AI化身減肥神器！ 56歲阿伯靠ChatGPT制定計畫「46天狠甩11公斤」

美國56歲男子克羅恩靠AI在46天內狠甩11公斤。（擷取自「Wranglerstar」/YouTube）

2025/07/17 15:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕56歲的美國YouTuber克羅恩（Cody Croun）日前公開自己如何透過AI量身打造飲食與健身計畫，在46天內成功減重11公斤。他在影片中表示，這場自律挑戰不僅讓他甩肉，更讓他重新掌握健康與自信，「我沒有靠藥物，只有AI、壺鈴和決心。」

擁有逾256萬訂閱的克羅恩在5月17日發布的影片中表示，曾因越野摩托車意外陷入低潮，導致體重直線上升。直到4月1日，他在自己56歲生日當天照鏡子，對自己的模樣深感羞愧，才下定決心減肥。他向ChatGPT詳述自己的年齡、身體狀況、時間與預算限制等條件，請求制定一套個人化的減重計畫，從運動方式到飲食菜單都交由AI設計與調整。

請繼續往下閱讀...

他每天凌晨4點半起床後先量體重、喝水和黑咖啡，接著進行1至1.5小時的居家訓練，僅使用壺鈴、跳繩、雙槓、引體向上桿與彈力帶等基礎器材。飲食方面，他每日僅吃兩餐，全面戒斷加工食品、種子油、糖與乳製品，搭配保健食品補充營養，並在下午5點後禁食。

為改善睡眠，他也嚴格執行數位排毒與作息規律：晚上避免看螢幕、使用遮光窗簾，確保每晚7至8小時的高品質睡眠，每天早晨則固定曬15至20分鐘太陽，幫助生理節律穩定。AI根據他的空腹體重變化，持續微調飲食與訓練內容。

46天後，克羅恩的體重從94.8公斤降至83.4公斤，瘦了14.4公斤。他強調，過程中未使用任何減重藥物，也未服用時下流行的減肥神藥「奧茲匹克」（Ozempic），只專注在天然食物、水、運動和睡眠上。他也在影片中表示，過去身體的不適與疼痛隨之改善，思緒變得清晰，肌肉與力量明顯增強，最重要的是，他重新找回了對生活的熱情與掌控感。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法