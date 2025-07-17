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    太陽系「童年照」找到了？ 科學家首度捕捉行星誕生瞬間

    在距離地球1370光年外的獵戶座，歐洲南方天文台捕捉到嬰兒恆星HOPS-315（圖中中心亮點）的樣貌。其周圍的氣體盤中，含有與45億年前形成太陽系相同的物質，為科學家提供了一窺地球「創世」時刻的珍貴縮影。（美聯社）

    在距離地球1370光年外的獵戶座，歐洲南方天文台捕捉到嬰兒恆星HOPS-315（圖中中心亮點）的樣貌。其周圍的氣體盤中，含有與45億年前形成太陽系相同的物質，為科學家提供了一窺地球「創世」時刻的珍貴縮影。（美聯社）

    2025/07/17 12:27

    〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家首度在太陽系外，觀測到岩石行星在一個如同嬰兒太陽般的恆星周圍，凝結出最初的種子，為人類一窺我們自身太陽系的黎明時刻，提供了珍貴的機會。根據《美聯社》報導，這是一張前所未見的「零時」（time zero）快照，捕捉了新世界開始膠結的瞬間。

    領導國際研究團隊的荷蘭萊頓天文台科學家麥克盧爾（Melissa McClure）表示：「我們首次捕捉到了像地球這樣的岩石行星，在年輕原恆星周圍誕生的熱點區域的直接景象。」這項發表於《自然》（Nature）期刊的研究，證實了行星形成的第一步正在宇宙中上演。

    這次觀測的主角，是距離地球約1370光年外，一顆名為HOPS-315的年輕恆星。它像我們的太陽一樣，是一顆正在形成中的黃矮星，年齡僅約10萬至20萬年。科學家利用NASA的韋伯太空望遠鏡（Webb Space Telescope）與位於智利的歐洲南方天文台，成功地在其周圍的氣體盤中，偵測到固體微粒正在凝結的跡象。

    團隊在其中偵測到了一氧化矽氣體，以及結晶的矽酸鹽礦物。這些，據信正是45億多年前，在我們太陽系中形成第一批固體物質的關鍵成分。麥克盧爾指出，過去從未在其他年輕恆星周圍偵測到這種現象，而這次的發現表明，這可能是行星形成最早期階段的一個普遍過程。

    研究共同作者、普渡大學的范特霍夫（Merel van ’t Hoff）對此感到興奮，並渴望找到更多這樣初生的行星系統。她認為，透過廣泛的比較，科學家將能找出形成類地行星的關鍵過程，並最終嘗試回答那個終極問題：「地球這樣的行星在宇宙中常見嗎？或者我們是如此特別，以至於無法期待它經常發生？」

    由歐洲南方天文台的ALMA望遠鏡網絡所拍攝，圖中顯示嬰兒恆星HOPS-315所噴射出的一氧化矽（silicon monoxide）氣體噴流。正是在這片由氣體與塵埃構成的星盤中，科學家首度捕捉到岩石行星正在形成的最初證據。（美聯社）

    由歐洲南方天文台的ALMA望遠鏡網絡所拍攝，圖中顯示嬰兒恆星HOPS-315所噴射出的一氧化矽（silicon monoxide）氣體噴流。正是在這片由氣體與塵埃構成的星盤中，科學家首度捕捉到岩石行星正在形成的最初證據。（美聯社）

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