岩縫塞錢祈福成災難 北愛巨人堤道玄武岩遭鐵鏽侵蝕

每年近百萬遊客造訪北愛爾蘭的世界遺產「巨人堤道」，但他們集體的許願習慣，正對這片獨特地景構成威脅。（法新社）

2025/07/17 10:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，一個看似浪漫的許願傳統，正對北愛爾蘭最著名的世界奇觀「巨人堤道」（Giant's Causeway）造成難以逆轉的傷害。每年近百萬遊客習慣將硬幣塞入岩縫中祈求好運，如今管理單位發出警告，這些金屬異物正嚴重腐蝕這片有6000萬年歷史的玄武岩，並正式發起保育計畫，呼籲遊客「把錢留在口袋裡」。

巨人堤道是北愛爾蘭第一座聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產，由約4萬根巨大的六角形玄武岩柱組成。地質學家指出，這是6000萬年前火山熔岩噴發所形成的自然奇景；而當地傳說則將其歸功於愛爾蘭巨人麥克庫爾（Finn McCool）的傑作。然而近數十年來，遊客們留下了成千上萬枚的硬幣。

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「這是一種祈求愛或幸運的象徵。」巨人堤道的自然事務主任克亨利（Cliff Henry）向法新社解釋。但他接著指出，這些硬幣會迅速腐蝕和膨脹，導致玄武岩剝落，並留下一道道「極不美觀」的鐵鏽色條紋。他一邊說，一邊用鑰匙小心地撬出一枚美國分幣（US cent），並表示：「我們收到很多歐元和美元，但幾乎所有你能想到的貨幣，這裡都出現過。」

一份由英國地質調查局在2021年提出的報告揭示，這些硬幣「正造成嚴重損害」，促使管理單位必須採取行動。如今，園區內已豎立起告示牌，呼籲遊客「不留痕跡」，堤道的導覽員現在會溫和而堅定地勸告遊客停止這種行為。

作為一項耗資3萬英鎊（約新台幣118萬元）保育計畫的一部分，石匠們近期已在10個測試地點，盡可能地清除了岩縫中的硬幣。亨利表示，初步的清除試驗已取得成功，該計畫將擴大至整個堤道。他指出，此舉的最終目標是徹底清除現存硬幣，並期望遊客能響應呼籲，停止此類行為，以永久保存這處自然奇觀。

遊客為祈福而塞入岩縫的硬幣，腐蝕後留下明顯的鐵鏽條紋，對這片6000萬年歷史的玄武岩造成實質且永久的傷害。（法新社）

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