英網紅廚師將鴕鳥蛋製成巨型蘇格蘭蛋 重達7.81公斤創紀錄

英國2名美食網紅日前聯手挑戰金氏世界紀錄，成功製作出1顆重達7.81公斤的巨型蘇格蘭蛋，成功打破塵封近20年世界紀錄。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

2025/07/17 11:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國2名美食網紅日前聯手挑戰金氏世界紀錄，成功將鴕鳥蛋製作出1顆重達7.81公斤的巨型蘇格蘭蛋，成功打破塵封近20年世界紀錄。

綜合外媒報導，金氏世界紀錄官網16日發布聲明表示，網紅羅斯（Phoenix Ross）與派特森（Oli Paterson）於上月17日在倫敦恩菲爾德共同完成。為符合紀錄認證規定，這顆超級蘇格蘭蛋須完全仿照一般尺寸的作法，先將蛋煮熟後用香腸肉包覆，外層裹上麵包粉，接著下鍋油炸。

請繼續往下閱讀...

據悉，這次使用為「所有活鳥所生的蛋之中最大的鴕鳥蛋」，但蛋殼太堅硬，2人甚至還動用鐵鎚才能敲開。

公開影像可見，製作完成後，羅斯和派特森開心咬下第一口，接著拿出大刀將蘇格蘭蛋對切，並將部分切片製成「冷凍早餐捲餅」保存，並與一般尺寸的蘇格蘭蛋一起擺盤展示，形成強烈視覺對比。

聲明提及，2人首次嘗試時，成品在從油鍋中取出時直接解體，不過他們並未放棄，第2次改變策略，終於成功製作出成品，並在官方裁判見證下完成測量。這顆「巨蛋」寬達11.5公分、肉層厚達6公分，整體週長達79.5公分，成品重達約7.81公斤，遠遠超過保持近20年紀錄保持者的6.2公斤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法