有禮貌的黑熊！闖民宅爽玩懂「先按門鈴」 影片曝光

一隻黑熊闖入住宅前院後，還「禮貌」地按了門鈴，之後更試圖進入後院的熱水池。（圖擷取自u local New Hampshire／Facebook）

2025/07/17 11:34

首次上稿 07-16 23:11

更新時間 07-17 11:34

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一戶人家的監視器最近拍到有趣的一幕，有隻黑熊闖入住宅前院，還「禮貌」地按了門鈴，之後更試圖進入熱水池。影片曝光後在網路上引發熱議。

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《紐約郵報》報導，這起事件發生在美國新罕布夏州，有黑熊大搖大擺走到一戶民宅門前，先用鼻子湊近門鈴仔細嗅一嗅，接著雙腳站立，用爪子按下門鈴，探頭往窗內張望，彷彿在等屋主開門。無人回應後，牠隨即轉身在庭院四處探索。

黑熊注意到一旁的熱水池，還試圖打開蓋子查看，但未能成功，最後轉身走進後院，從監視畫面中消失。屋主李文斯（Jay Lievens）在Facebook分享這段影片時開玩笑說，「至少牠還有禮貌地先按門鈴，確認我們在不在家」。這段影片曝光後，引起大量網友熱議。

新罕布夏州漁獵局指出，當地約有5000隻黑熊，牠們多半性情溫和，自1784年以來未曾發生黑熊攻擊致死事件，但牠們具掠食性，推有強大的咬合力，仍建議民眾保持距離。事實上，美國各地也常有黑熊出沒鬧民宅的案例，像是康乃狄克州曾有黑熊闖入後院溜滑梯，北卡羅來納州更有民眾裝扮成黑熊嚇走真正的熊，同樣引起話題。

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