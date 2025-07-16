妻子小王竟是他！人夫怒抄開山刀「斷根」同事 千刀萬剮狠虐殺

巴西男子怒殺妻偷情對象，落網畫面曝光。（圖擷取自Ｘ）

2025/07/16 22:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西（Brazil）有個男子涉嫌殺害妻子偷情對象，以開山刀砍下對方生殖器，活活肢解。案發現場血跡斑斑，受害男子倒臥後院，嫌犯落網畫面曝光。

根據《The Sun》報導，受害者是38歲的尼爾頓．維埃拉．儒尼奧（Nilton Vieira Junior），6月在住家遭殺害，陳屍自家後院，頸部、手腕、腿部、鼠蹊處等處刀傷累累，血泊中還留有被切斷的生殖器。

行凶者是同齡的阿迪爾森．費雷拉．達席爾瓦（Adilson Ferreira da Silva），警方隔天火速逮到人，上手銬腳鐐送返警局畫面也被媒體拍下。當地媒體指出，達席爾瓦發現妻子與儒尼奧曖昧簡訊，暴走抄開山刀闖入對方住處一陣狠砍。事後警方更查出她妻子同樣受傷入院，疑也遭家暴恐嚇。

據悉，凶手和「小王」是肉品加工廠同事；死者已於當地公墓下葬，凶嫌恐面臨預謀殺人指控。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

Homem é morto a facadas e tem o pênis arrancado após possível envolvimento com mulher casada. pic.twitter.com/SiAxFtYytW — Arquivo Vermelho （@ArquivoVermelho） July 15, 2025

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