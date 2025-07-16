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    泰國男騎士猛撞皮卡車 「臉撞榴槤」全是血問：怎麼受傷的？

    榴槤示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    榴槤示意圖，與新聞事件無關。（法新社）

    2025/07/16 17:02

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國武里南府發生一起車禍，一名機車騎士疑似酒後駕駛，不慎撞上一輛載著榴槤的皮卡車，整張臉被滿是尖刺的榴槤砸出血跡斑斑的傷口。

    綜合泰媒報導，15日下午，武里南府伊桑市一名男子頌猜（Somchai）騎摩托車時追撞前方的皮卡車，警方獲報後趕至現場，發現頌猜靠在路邊的樹下，滿臉是血。面對警方詢問，頌猜坦承下班後與朋友小酌幾杯，隨後騎車返家，但他堅稱自己沒有醉，甚至表示完全記不起撞車的過程，連臉是怎麼受傷的也不清楚。

    直到救援人員將血跡斑斑的榴槤及包裝袋展現給他看，頌猜才恍然大悟，原來是臉撞到了榴槤。警方研判當時因撞擊力道過大，將他拋向皮卡後車廂，臉部直接迎面撞上榴槤，才導致如針刺般的傷口。

    皮卡車駕駛納拉萬（Narawan Suksaensuk）指出，她當時準備開車回家，半路為孩子買了榴槤，為避免濃烈氣味飄入車內，特地將榴槤放在後座，沒想到之後就聽見後方傳來猛烈撞擊聲，停車查看才發現車尾被追撞，一名男子滿臉是血。

    納拉萬表示，她目前仍未決定是否要丟棄這顆榴槤，「我家小孩看到榴槤上全是血，大概以後再也不想吃了吧。」

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