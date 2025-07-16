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    你累了嗎？日本休息站推「上廁所測疲勞」 實測令人哭笑不得

    日本神奈川縣海老名休息站男廁引進一項針對疲勞駕駛的神奇系統，在網路上掀起熱議。（擷取自DUMSCO官網）

    日本神奈川縣海老名休息站男廁引進一項針對疲勞駕駛的神奇系統，在網路上掀起熱議。（擷取自DUMSCO官網）

    2025/07/16 15:43

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本神奈川縣海老名休息站男廁日前引進1項奇特裝置，竟然能透過如廁過程測出使用者的「疲勞程度」。這套由東京公司「DUMSCO」研發的「疲勞測量系統」，雖然目的為預防疲勞駕駛，卻因檢測位置特殊、結果直白，引爆網路熱議。

    據日本東京公司「DUMSCO」官網介紹，為了防止疲勞駕駛導致分心或危險，該系統自2023年4月起在海老名服務區導入，原理為偵測如廁者的脈搏變化，藉由分析自主神經活動（交感與副交感神經）推估身體疲勞狀況。當身體疲勞時，交感神經活性上升、副交感神經下降，搭配心率波動的測量，系統便能據此評估精神狀態。

    日本一名網友於本月12日在社群平台「X」分享親身經歷，並附圖指出，裝置會先詢問年齡，再跳出「您感覺有多累？」並提供3個選項「1.累、2.有點累、3.不累」。他選擇「有點累」後，大約等待30秒，系統竟回覆「您的疲勞程度是有點累」，「精準程度」讓人哭笑不得。

    貼文曝光後已吸引260萬次瀏覽，不少網友留言笑虧，「不管誰來衡量，我想每個人都很累」、「你能從臀部看出疲勞嗎？」、「在別人都停車休息的地方，竟然來測屁股累不累？」、「屁股和嘴巴一樣能說話」

    不過也有人給予肯定，「如果可以精確測量，這將會很有用。當你真的累到快失去意識時，自己反而不會察覺，我認為讓運輸業的人意識到這一點是很好的的」、「如果這能讓更多的人休息並減少事故發生，那就太好了」

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