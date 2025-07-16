大猩猩愛下雨顛覆刻板印象 澳洲動物園為牠製作「交友檔案」尋伴侶

Ganyeka在微雨中悠閒打滾，展現牠獨特的個性偏好，也打破了「大猩猩都討厭下雨」的刻板印象。（圖擷取自澳洲威利比開放式動物園）

2025/07/16 12:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕網路影片常讓人以為大猩猩都討厭下雨，但澳洲1間動物園的最新畫面卻顛覆此印象。根據《IFLScience》報導，1隻名叫Ganyeka的銀背大猩猩不僅熱愛在雨中嬉戲，其獨特個性更成為園方為牠製作「相親檔案」時的亮點。

這段影片來自澳洲墨爾本的威利比開放式動物園（Werribee Open Range Zoo）。畫面中，25歲的西部低地大猩猩（Gorilla gorilla gorilla）Ganyeka在微雨中於草地上打滾，將冰涼雨水抹在毛髮上，甚至舒服到腳趾蜷曲。

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有趣的是，Ganyeka的親哥哥Yakini卻是截然不同的性格，總是第一個跑去躲雨。飼育員克里斯蒂娜·斯利斯（Kristina Sleeth）解釋，圈養環境有暖氣，因此多數個體會對雨水較敏感。Ganyeka的獨特偏好，正凸顯了動物之間也存在著豐富的個性。

這段影片不僅是趣聞，更具實際保育意義。Ganyeka已屆適婚年齡，其活潑性格將成為「相親檔案」的一部分。飼育員希克爾頓（Laura Hickleton）表示，為這些瀕危物種進行科學配對時，除了避免近親繁殖，動物的性格也是關鍵，「就算基因完美，若個性不合，也可能沒戲。」

Ganyeka的個性被形容為「調皮的小弟弟」，但也非常聰明、溫柔又好奇。牠愛雨的獨特標誌，也提醒我們：每1隻大猩猩，都值得被細緻看見與保護。

威利比動物園也藉此機會，推廣其回收舊手機與平板的「牠們在呼喚你」（They’re Calling On You）活動。透過回收電子產品中的「衝突礦產」，所得款項將用於支持野生大猩猩的醫療照護與棲地保護。

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