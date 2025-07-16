植物聲音聽得到！聽到番茄缺水「尖叫」 飛蛾就不產卵了

植物在面臨水分不足時會發出「尖叫」，現在新研究進一步發現，有動物會對植物的尖叫聲作出反應。（路透）

2025/07/16 11:44

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2023年以色列科學家發現，植物在面臨水分不足或壓力大的時候，每小時會發出多達30至50次的頻繁「尖叫」，現在新研究進一步發現，有動物會對植物的尖叫聲作出反應。

綜合外媒報導，以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）的科學團隊，2023年發表研究，當植物面臨水分不足或是受傷時，植物每小時會發出多達30至50次的聲音，且3至5公尺外都能偵測到，堪比人類尖叫，只是這些聲音頻率落在40至80千赫茲，人類聽不見，但一些昆蟲或小型哺乳類動物則可以聽見。

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而研究團隊進一步研究發現，當番茄植株發出表示缺水的聲音時，雌蛾就會避免在植株上產卵，證實了首例動物對植物發出的聲音做出反應的案例。

特拉維夫大學教授約維爾（Yossi Yovel）指出：「這是首次證明動物對植物發出的聲音做出反應。」他分析認為：「雖然目前這只是猜測，但各種動物都有可能根據它們聽到的植物發出的聲音來決定是否進行授粉、藏在植物內部或吃掉植物。」

研究團隊認為，這項發現為深入研究動植物之間的聲音交流打開了大門，這項研究只是個開始，未來一個廣闊的、尚未探索的領域，正等待去挖掘。

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