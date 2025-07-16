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    全英國天鵝都是他的！ 查爾斯國王年度「財產盤點」

    皇家紅衣隊員輕抱天鵝上岸進行健康檢查，展開英國泰晤士河上年度「Swan Upping」普查傳統。（美聯社）

    皇家紅衣隊員輕抱天鵝上岸進行健康檢查，展開英國泰晤士河上年度「Swan Upping」普查傳統。（美聯社）

    2025/07/16 10:59

    〔編譯陳成良／綜合報導〕猩紅色的制服閃耀河畔，古雅的木造小艇列隊滑行，1隻年輕的天鵝被輕柔地抱出水面，接受測量與檢查後重獲自由。根據《美聯社》報導，這場名為「Swan Upping」的年度天鵝普查活動，14日於英國泰晤士河上展開，為期5天，旨在盤點屬於國王查爾斯三世的天鵝並評估其健康狀況。

    英國君主有個鮮為人知的頭銜：「天鵝領主」（Seigneur of the Swans）。根據古老傳統，英國開放水域中所有的疣鼻天鵝（mute swan）皆為君主財產。每年，1支被稱為「天鵝監察員」（Swan Uppers）的划船隊，便會沿河尋找天鵝家族。當發現目標時，他們會高喊「All up!」，迅速划船包圍，為天鵝做記號並檢查是否有疾病或受傷跡象。

    已主持此活動超過30年的皇家天鵝標記員巴伯（David Barber）表示：「這讓我們了解全國的情況。它是一項傳統，但我認為它也發揮著非常實用的功能。」參與者制服顏色分明，紅色代表國王，白色與藍色條紋則分別代表在15世紀被授予部分天鵝所有權的兩個倫敦中世紀貿易行會。

    這項傳統可追溯至12世紀，當時天鵝被視為皇家盛宴上的重要佳餚。巴伯指出，如今雖禁止獵食，天鵝卻面臨疾病、汙染、人為破壞等新威脅。他表示，過去2年，主要受禽流感衝擊，英國的天鵝數量持續下降，去年僅記錄到86隻幼鵝，比前一年銳減45%。

    不過，在活動首日記錄到16隻幼鵝後，巴伯對今年的情況表示樂觀。這場普查將持續至7月18日，從倫敦郊區的森伯里（Sunbury）一直上溯至約130公里外的阿賓登（Abingdon）。

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