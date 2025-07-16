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    龐貝詛咒發威？納粹軍官偷走「馬賽克壁畫」 後代主動歸還求心安

    這件描繪戀人私密主題的馬賽克壁畫，在第二次世界大戰期間遭1名納粹軍官竊走，流浪了近80年後才重返家園。（美聯社）

    這件描繪戀人私密主題的馬賽克壁畫，在第二次世界大戰期間遭1名納粹軍官竊走，流浪了近80年後才重返家園。（美聯社）

    2025/07/16 09:47

    〔編譯陳成良／綜合報導〕1件描繪羅馬時代情愛主題的珍貴馬賽克壁畫，在二戰期間遭1名納粹德國軍官竊走，歷經約80年的流離後，於15日正式歸還給義大利龐貝考古公園。

    根據《美聯社》報導，這件藝術品是透過外交途徑，由義大利駐德國斯圖加特領事館安排，從德國運回。文物的最後1位持有者是1名已故的德國公民，其後代主動聯繫義大利當局，表達了歸還這件作品的意願。據悉，這名持有者是從1位二戰時派駐義大利的納粹國防軍上尉手中，獲贈了這件馬賽克。

    專家指出，這幅作品的創作年代可追溯至西元前1世紀中葉至西元1世紀之間，具有「非凡的文化價值」。龐貝考古公園總監佐赫特里格爾（Gabriel Zuchtriegel）表示，這件作品的特殊之處在於，它見證了「家庭之愛成為藝術主題」的歷史時刻，與古希臘時期歌頌神話英雄的熱情截然不同。

    佐赫特里格爾強調，這次由竊佔者後代主動歸還的行為，標誌著1種重要的「心態」轉變，「（非法）佔有被盜藝術品的感覺，成了一種沉重的負擔。」他也提及，這種轉變或許與流傳已久的「龐貝詛咒」有關。這個傳說認為，任何從龐貝偷走文物的人都會遭遇不幸，多年來，許多遊客寄回偷走的石塊等物品，聲稱它們帶來了厄運。

    「今日的歸還，就像治癒了一道開放的傷口，」佐赫特里格爾說。這件馬賽克將被妥善編目、保護，並用於教育及研究目的。

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