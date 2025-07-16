停車場下有恐龍！丹佛博物館鑽地熱 意外挖出白堊紀化石

丹佛博物館地熱鑽探岩芯中發現的鳥腳類恐龍椎骨化石，深埋於地下約233公尺的丹佛地層中。（美聯社）

2025/07/16 07:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美聯社報導，美國丹佛自然科學博物館（Denver Museum of Nature and Science）日前在自家停車場下方約230公尺深處，意外發現了一塊恐龍化石。這次鑽探原是為研究地熱潛力，卻在寬度僅幾英寸的岩芯中命中化石，館方形容此發現「如同從月球打出一桿進洞」。

這枚如曲棍球冰球大小的椎骨，來自約6750萬年前白堊紀晚期的一隻鳥腳類（Ornithopod）植食性恐龍。在化石附近，也發現了古老的植物遺骸，顯示當時的環境可能是一片植被茂密的沼澤。

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博物館地質學館長哈格多恩（James Hagadorn）表示，此發現極為罕見，全球僅有另外兩起在鑽孔樣本中發現化石的類似紀錄。雖然這次的發現是丹佛地區迄今為止最深、最古老的，但僅憑一塊椎骨，尚無法確認其確切物種。

古生物學界對此看法不一。有專家認為，雖然此發現很有趣，但因無法鑑定物種，其科學價值相對有限。然而，也有專家興奮地表示，這個發現「絕對真實，而且非常酷」，並推測可能屬於鴨嘴龍或相關物種。

這塊來自停車場地底的意外驚喜，目前已在丹佛自然科學博物館展出，成為館內最新的特殊展品。至於是否會為了尋找恐龍的其餘部分，而將停車場開挖？館方幽默地表示，目前沒有這個計畫，因為「我們真的非常需要停車位」。

丹佛自然與科學博物館為評估地熱能源潛力，於北側停車場進行鑽探作業，意外發現深埋地底的恐龍化石。（美聯社）

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