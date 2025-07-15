神奇！萬丹下蚶普庵壇遺失神像26年尋獲 今至雲林接返屏東安座

屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇信眾今晨啟程北上接回董公祖神像，屏東縣議員許展維（左一）、立委徐富癸（右一）、萬丹鄉長李建霖（右三）等人到場。（屏東縣議員許展維提供）

2025/07/15 15:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇供奉的董公祖神像，26年前遺失，全村懸賞10萬元始終遍尋不著，神奇的是，今年雲林縣一名古董商在臉書PO出神像，被村民認出就是當年尋找的董公祖，古董商獲知神像對全村的意義後決定捐贈，普庵壇約500位信眾，今（15）晨北上雲林接駕，約下午4時半返回萬丹，舉行安座儀式。

萬丹鄉下蚶普庵壇指出，根據庄內宋江陣資料記載，先人於1686年從福建省安溪縣帶著董公祖（董公真人，傳說是隨朝神醫）、迦毗羅王、中壇元帥（太子爺）3尊神明，到萬丹下蚶登基、開墾，已逾3百年。也有耆老說，早年醫學不發達，老一輩村民依賴董公祖，找董公問神採草藥治病，割肉為藥引治病，神威顯赫，成為庄頭重要信仰。

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但董公祖神像在1999年4月遭不明人士「請走」後，村民編尋不著，後來傳出有祖師公降乩託示「我欲雲遊四海，毋須尋覓，時機一到，自會歸位。」信眾於是遵循指示。

屏東縣議員許展維說，今年5月，董公祖的神尊來到古董商張大帥處，張大帥在臉書PO文徵求有緣人，被鄰近村民發現後，立刻通知庄民，經與保留下來舊相片比對，竟是當年失蹤的普庵壇董公真人，被供奉在雲林縣北港鎮五福宮，五福宮主委就是張大帥的父親。

張大帥在得知神像對信眾的意義後大受感動，決定捐贈。信眾們今晨啟程北上接駕，屏縣議員許展維、洪宗麒、立委徐富癸均到場，今天下午4點半將返抵萬丹鄉，5點至6點回駕安座、團拜。

屏東縣萬丹鄉下蚶普庵壇信眾今北上接回董公祖神像。（屏東縣議員許展維提供）

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