滑到停不下來？ 研究證實「抖音腦」真的存在

TikTok等短影音平台演算法主導內容推送，正引發全球對其成癮性與資訊品質的關注。（路透資料照）

2025/07/15 14:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕沉迷於YouTube、TikTok的短影音，不只浪費時間。據《富比士》（Forbes）報導，科學家已將此失控行為定義為「短影音成癮」（Short Video Addiction, SVA），並證實其會改變大腦的獎勵機制與認知控制。

一篇2025年《神經影像》（NeuroImage）期刊報告指出，SVA會增加大腦的「獎勵處理」（reward processing），同時降低「由上而下的認知控制」（top-down cognitive control）。這讓大腦如玩吃角子老虎機般，不斷尋求下個影片的短暫快感，卻削弱了理性思考與衝動控制。過度使用不僅導致睡眠中斷、逃避責任，更與焦慮、失控等戒斷症狀相關。

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大腦仍在發育的「年輕成年人」（emerging adults）風險尤其高。研究發現，大學生的SVA與更高的冒險傾向、對憂鬱和焦慮的易感性呈現正相關。

SVA的另一項挑戰是「資訊不實」（misinformation）。由於平台獎勵觀看次數而非內容品質，導致聳動內容氾濫，研究指高達5分之1的TikTok影片含有嚴重錯誤資訊，而年輕人又常高估自己辨識假訊息的能力。

如何預防SVA？專家建議，首先應評估觀看時間與事後情緒，若出現不安、焦慮等警訊應提高警覺。其次，應「有意識地」使用，例如設定固定觀看時段以對抗衝動。若困擾嚴重，尋求心理專業協助將是有效途徑。

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