上帝之鞭來自何方？ 新研究：匈人起源可能與亞洲匈奴有關

圖為藝術家筆下描繪的匈人騎兵與羅馬士兵激戰場面，呈現匈人強悍機動的騎射戰術，這類戰法曾重創羅馬邊境，引發第四世紀「大遷徙」潮，最終加速西羅馬帝國崩潰。（圖擷取自維基百科公領域）

2025/07/15 13:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕匈人（Huns）是橫掃古代歐洲的遊牧戰士，其起源、文化與影響長期籠罩在羅馬史家的刻板描繪之下。但根據2025年最新發表的2項語言學與基因研究，匈人極可能與中國古代匈奴帝國有深層連結，顛覆了他們是純粹歐洲蠻族的舊有認知。

科學新聞網站《Live Science》報導，1項發表於《PNAS》的研究指出，匈人在基因上融合了東亞與西歐血統，當中部分人可追溯至蒙古的匈奴帝國。另1項語言學研究則顯示，歐洲匈人與匈奴講的是同一種早期葉尼塞語系語言Arin，從借詞、人名到地名均顯示強烈對應。

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匈奴為活躍於公元前3世紀的中國北方草原民族，被認為是長城建造的主因之一；「葉尼塞語系（Yeniseian language family）」是1種幾近消失、源自西伯利亞的古語系，與美洲原住民語言有遠親關聯；「Arin語」為該語系分支，可能是匈奴使用的語言。

語言學家比較匈奴與突厥語、蒙古語中的借詞來源，發現如湖泊、雨、樺樹等詞彙均可追溯至Arin語。基因研究則採集匈牙利出土的匈人骨骸，分析其DNA譜系，發現大多數個體具有明確的東北亞血統，佐證匈人並非單一種族，而是跨地區混血聯盟。

這些研究改寫了歐洲匈人的歷史形象，使人們重新理解匈人是融合多族群的草原聯盟。這也說明他們能迅速征服歐洲，建立跨歐亞帝國，與其多元構成密不可分，挑戰傳統將匈人視為西方文明敵人的論述。

由於匈人本身無文字紀錄，研究仍高度依賴敵對民族的敘述與考古間接證據，語言重建也因材料稀缺而存有推論空間。此外，DNA樣本數量有限，無法涵蓋整體族群多樣性。

伊利諾大學歷史學者Ralph Mathisen表示，匈人是由匈奴帝國西遷所形成的混血勢力，其軍事實力與組織力來自多民族整合。這不僅改寫匈人的歷史地位，也補足歐亞古代互動的空白。

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