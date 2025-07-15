竊蠹蟲入侵 匈牙利10萬本古書「千瘡百孔」

匈牙利帕農哈爾姆修道院圖書館，1名修復師正展示遭竊蠹蟲啃蝕書頁的古籍。這場來自小型甲蟲的威脅，正危及這座千年圖書館的珍貴藏書。（美聯社）

2025/07/15 10:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，匈牙利1座擁有1000年歷史的修道院圖書館，正緊急將10萬冊橫跨數世紀的珍貴古籍從書架上撤下。這場大規模的「搶救行動」，起因於1場前所未見的竊蠹蟲（drugstore beetle）侵襲，若不加以控制，這些微小的害蟲恐將吞噬掉數百年的歷史與文化遺產。

受害地點是潘諾恩哈爾姆修道院（Pannonhalma Archabbey），這裡是匈牙利最古老的學術中心之一，收藏了該國最早的書籍與最重要的文字紀錄，也被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界文化遺產。圖書館員工在例行清潔時，發現書架上出現不尋常的粉塵，進而看到書脊上有蛀孔，打開書本後，赫然發現書頁已被啃食出密集的孔道。

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竊蠹蟲，又稱麵包甲蟲，常出現在乾燥的穀物或香料中，但牠們同樣會被書籍裝訂時所使用的明膠與澱粉類黏合劑所吸引。在溫暖的環境下，其生命週期會縮短，1年可繁殖數代，破壞力極強。

此計畫的首席修復師哈伊杜（Zsofia Edit Hajdu）表示：「這是一次進階的蟲害，我們從未見過如此嚴重的感染程度。」為殺死這些甲蟲，所有被撤下的書籍將被裝箱，並放入完全密封的塑膠袋中，進行為期6週的「無氧除蟲」，以確保所有成蟲與蟲卵都被消滅。

圖書館館長阿什瓦尼（Ilona Asvanyi）對此感到痛心。她表示，館內收藏了1本13世紀的完整聖經抄本等無價之寶。「當我看到一本書被甲蟲啃食，無論它有多少複製品，我都覺得一部分的文化就此消失了。」她說。

修復師哈伊杜認為，氣候變遷可能助長了這次蟲害。匈牙利迅速上升的氣溫，讓竊蠹蟲的繁殖週期變得更短。她警告：「過去我們主要應對的是發霉問題，但我認為，由於全球暖化，未來會有越來越多的蟲害出現。」修道院希望能於明年初重新開放圖書館。

為防止蟲害擴散，帕農哈爾姆修道院圖書館的古籍被封存於密封塑膠袋中，準備進行為期6週的無氧處理，盼能徹底殺滅甲蟲。（美聯社）

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