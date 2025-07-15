英國鴿子驚人「神秘螢光綠」暴紅 專家：恐遭人染色
英國英格蘭北安普頓近期出現一隻全身螢光綠鴿子。（圖擷自「edwardocotton」Tiktok、本報合成）
黃邦平／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕英國英格蘭北安普頓近期出現一隻全身螢光綠鴿子，這隻鴿子出沒當地知名地標「諸聖教堂」（All Saints Church）前，吸引不少當地民眾專程前往拍攝，消息曝光後引發外界關注。
綜合《BBC》等外媒報導，儘管部分網友質疑這些亮綠色鴿子的影像可能透過AI或數位處理，不過《BBC Verify》查證後指出，沒有發現任何造假或後製痕跡。當地居民指出，這隻螢光綠的鴿子已在市中心出沒1週左右。
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北安普敦市中心33歲上班族贊邦（Alex Zambon）說，「有天我午休時看到一名男子特地從倫敦來拍這隻鴿子，實在太瘋狂了。平時這裡少有觀光客，沒想到現在因一隻鴿子成為旅遊景點。」
英國月刊《賞鳥雜誌》光學編輯艾里邦（Mike Alibone）直言，「世界上沒有野生鴿子長得這樣」，他推測原本可能是白鴿，遭人以人工方式染上綠色。英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）指出，他們也懷疑這隻鴿子應是遭染劑或塗料覆蓋羽毛。
英國皇家鴿子保護協會（RSPB）提及，雖然有些愛鴿人士稱染色有助躲避天敵，例如獵鷹等猛禽，不過此種說法缺乏科學根據，同時警告將染料塗抹於鳥類身上不僅會損害其健康，也可能影響飛行能力，增加遭捕食風險。若鳥兒試圖清理羽毛，還可能誤食有毒物質。
RSPCA呼籲，若發現有人惡意染色或塗鴉動物，可以透過該會官網通報，共同遏止因社群媒體風潮而衍生的動物虐待行為。
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