驚！旅客需要腎臟移植 達美航空客服人員熱心捐贈

美國阿拉巴馬州伯明罕機場達美航空常客甘布爾（左）需要腎臟移植，客服人員希基（右）自願捐贈1顆腎臟給他。（圖擷自Donate Life America臉書）

2025/07/15 10:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕這緣分太奇妙！為車商提供專業諮詢服務的美國男子甘布爾（Bruce Gamble），經常從阿拉巴馬州伯明罕搭機飛往各地，因此成為了達美航空的常客，2022年時他把自己正在等待腎臟移植的狀況說了出去，沒想到達美客服人員希基（Jill Hickey）自願捐贈1顆腎臟給他，並於2024年底完成手術。

據《CNN》報導，現年74歲的甘布爾自2002年以來就患有第2型糖尿病，內科醫師發現他的腎功能正在逐漸下降，但甘布爾差不多要等3至5年才排得到死後器官捐贈，那時他的年紀幾乎無法接受手術，因此甘布爾經常和別人聊聊自己的情況。

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在達美航空擔任兼職客服櫃台人員、現年57歲的希基，經常會看到甘布爾過來買水，她某天晚上聽到同事們在討論甘布爾的事情後，決定去做腎臟移植匹配檢查。

當然，希基的做法受到丈夫和孩子們的反對，但最終他們都被說服並同意希基捐贈腎臟。原來，希基白天是在小學擔任資優兒童教師，教學生涯中經常會遇到需要器官捐獻的小孩，讓她想要幫助那些處於同樣境地的人。

甘布爾得知希基的善意後當場驚呆，簡直無法相信會有這種事情，而且2人的器官移植匹配結果完全通過，最終於2024年12月在伯明罕動手術，雖然因為希基腎臟附近的血管有些問題，造成開刀時間拉長，但過程還是一切順利。

在完成腎臟移植的數個月後，甘布爾和希基帶著配偶一起到加州旅行，希基透露之前她和甘布爾算是陌生人，但如今可以說像是家人一樣了。

美國國家腎臟基金會資料顯示，活體捐贈者的預期壽命並不會受到影響，在某些統計中甚至還活得更久，因為只有身體健康的人才會能進行活體器官捐獻；另外，死後移植的腎臟大約能使用7至10年左右，活體捐贈的腎臟則是15至20年。

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