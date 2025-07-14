貪吃古代牧羊犬「狂盯小主人早餐」 飼主傻眼︰我以為你長大了！

有日本飼主分享，他為3歲的女兒準備好早餐後，發現家中成年的古代牧羊犬，一臉虎視眈眈地緊盯小主人的食物，似乎非常渴望掃光碗中的幼兒食品。（圖擷取自@@chouchou_the_g 社群平台「X」）

2025/07/14 22:54

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕熱衷品嚐各種料理的貪吃鬼，無論年紀多大，都無法將自己的目光從美食身上移開。近來有日本飼主分享，他為3歲的女兒準備好早餐後，發現家中成年的英國古代牧羊犬，一臉虎視眈眈地緊盯小主人的食物，似乎非常渴望掃光碗中的幼兒食品，讓他對此哭笑不得，逗趣畫面曝光後，瞬間萌翻一票網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「山奥暮らしのシュシュ」的日本網友13日分享，自己在一大早起床後，準備好一家人與愛犬們要吃的早餐，其中3歲女兒是坐在兒童餐桌上吃。然而，女兒當天沒有認真吃早餐，加上早餐味道濃郁，讓家中成年古代牧羊犬聞到後，忍不住直直坐在女兒身邊，並探頭探腦靠近餐桌，試圖接近女兒的餐碗。

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目睹愛犬貪吃屬性爆發，原PO對此吐槽，「我以為你已經長大了，沒想到竟然還在覬覦3歲小孩的食物！」，貼文一出，網友們也紛紛笑說，「還以為是巨大的娃娃」、「永遠長不大的毛小孩」、「可愛又聰明的沉默獵人」、「對食物的興趣比對照顧小主人大」、「鬼鬼祟祟的狗狗，也太可愛了」、「狗：我是長大了，但是我也才3歲」。

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