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    「橘子皮」掉在石頭上？ 專家一看竟是超罕見瀕危生物

    塔斯馬尼亞胎生海星有如同「橘子皮」的外觀。（圖擷取自臉書/Threatened Species Commissioner ）

    塔斯馬尼亞胎生海星有如同「橘子皮」的外觀。（圖擷取自臉書/Threatened Species Commissioner ）

    2025/07/14 23:17

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲瀕危物種專員近日在澳洲海域附近發現一個體積極小的橘色生物，外觀更有如橘子皮，這是非常罕見的「塔斯馬尼亞胎生海星」，專家驚喜直呼幸運。

    《The Dodo》報導，澳洲瀕危物種專員費雪（Dr. Fiona Fraser）上個月到霍巴特（Hobart）附近的海岸棲地尋找瀕危物種時，幸運發現極為罕見的「塔斯馬尼亞胎生海星」（Tasmanian live-bearing sea star）。根據她分享的照片，這種生物的外型猶如一小塊「橘子皮」，正吸附在石頭上。

    費雪表示，牠們是僅棲息於塔斯馬尼亞東南區的極度瀕危海洋物種。目前全球海星種類雖然超過兩千多種，但只有6種海星可以直接產下活體幼星，這個橘色的海星就是其中之一。雖然體型小到幾乎等於人類指甲大小，但因為牠們靠著覆蓋岩石表面的微型藻類薄膜為食，所以在海洋生態系中也扮演著不可或缺的角色。

    據了解，目前這群科學家正在與當地社區團體合作，將有害於這些海星生存的生物移除，希望透過這個方式提高居民對瀕危動物的保存意識，讓海星可以在適應的環境中生存。

    塔斯馬尼亞胎生海星的體積比人類的指甲還要小，鮮少被注意到。（圖擷取自臉書/Threatened Species Commissioner ）

    塔斯馬尼亞胎生海星的體積比人類的指甲還要小，鮮少被注意到。（圖擷取自臉書/Threatened Species Commissioner ）

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