為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    虎皮紋路穿上身！孫悟空泳衣大賣 網笑：想看豬八戒

    孫悟空泳衣一件難求，引起中國網友熱議。（擷取自微博）

    孫悟空泳衣一件難求，引起中國網友熱議。（擷取自微博）

    2025/07/14 23:14

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕夏日熱浪來襲，泳裝業者也掀起新一波熱潮。近日，中國廠商推出一款「孫悟空同款泳衣」，以經典角色造型吸引目光，迅速成為熱銷商品。從藍黃配色到虎皮紋路的設計，完整還原西遊記中悟空的形象，意外引起消費者追捧，也讓業者直言供不應求。消息曝光後，引起網友熱議。

    綜合中媒報導，該款孫悟空泳衣價格介於人民幣109元至129元（約新台幣446至528元）不等，穿上身立刻化身「美猴王」。目前多個電商平台均有賣家販售此款泳衣，且設計款式大致相同。不過，除少數賣家標示有現貨外，多數商家採預售模式，出貨時間約為15至30天不等，進而導致該商品熱度持續攀升。

    對此有商家透露，這款泳衣的設計靈感來自西遊記裡的孫悟空，因商品被搶購一空，目前多數商家僅接受預購下單。另外，還有商家指出，他們已從工廠拿到第三批貨，但商品供不應求的狀況仍然持續，剛到的貨馬上售罄，只能緊接著追加下一批訂單。

    消息曝光後，引起網友熱議，「一眼看上去挺像蜜蜂的」、「師徒四人的都給安排了吧，我有四個朋友」、「穿這件去游泳池肯定成為焦點」、「有沒有出觀世音的版本」、「你可以不買，但你一定要買給你朋友豬八戒」、「老實說穿上去還挺好看的…品質還不差」、「這穿去泳池絕對變成焦點」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播