虎皮紋路穿上身！孫悟空泳衣大賣 網笑：想看豬八戒

孫悟空泳衣一件難求，引起中國網友熱議。（擷取自微博）

2025/07/14 23:14

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕夏日熱浪來襲，泳裝業者也掀起新一波熱潮。近日，中國廠商推出一款「孫悟空同款泳衣」，以經典角色造型吸引目光，迅速成為熱銷商品。從藍黃配色到虎皮紋路的設計，完整還原西遊記中悟空的形象，意外引起消費者追捧，也讓業者直言供不應求。消息曝光後，引起網友熱議。

綜合中媒報導，該款孫悟空泳衣價格介於人民幣109元至129元（約新台幣446至528元）不等，穿上身立刻化身「美猴王」。目前多個電商平台均有賣家販售此款泳衣，且設計款式大致相同。不過，除少數賣家標示有現貨外，多數商家採預售模式，出貨時間約為15至30天不等，進而導致該商品熱度持續攀升。

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對此有商家透露，這款泳衣的設計靈感來自西遊記裡的孫悟空，因商品被搶購一空，目前多數商家僅接受預購下單。另外，還有商家指出，他們已從工廠拿到第三批貨，但商品供不應求的狀況仍然持續，剛到的貨馬上售罄，只能緊接著追加下一批訂單。

消息曝光後，引起網友熱議，「一眼看上去挺像蜜蜂的」、「師徒四人的都給安排了吧，我有四個朋友」、「穿這件去游泳池肯定成為焦點」、「有沒有出觀世音的版本」、「你可以不買，但你一定要買給你朋友豬八戒」、「老實說穿上去還挺好看的…品質還不差」、「這穿去泳池絕對變成焦點」。

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