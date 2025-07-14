小冰箱更耗電？日媒揭「冷藏省電關鍵」反轉迷思

大型冰箱其實更省電，掌握5招有效節能避免踩雷。示意圖。（資料照）

2025/07/14 21:12

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著電費持續高漲，如何節省家電耗電成為民眾關心焦點，冷藏電費迷思也被推翻，最新大型冰箱其實更能幫你省錢。全年無休運轉的冰箱，占據家庭電費大宗，許多人誤以為「小冰箱比較省電」，但最新調查發現，現今大型冰箱多配備高效節能設計，實際電費甚至低於小型機種。

根據《FINANCIAL FIELD》報導，以日本家電品牌A為例，單人小型168L冰箱年耗電約9500日圓，反觀容量608L大型冰箱，年電費僅8400日圓，甚至更省。專家指出，最新大容量冰箱多配備變頻技術、真空斷熱與AI節電模式等，能有效提升冷卻效率，抑制耗電。不僅容量「大」，還更聰明省電。

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此外，若容量過小導致冰箱塞滿影響通風，反而拖累耗電。專家建議，應選擇略大於所需的容量，確保冷卻效率，反能減少能源浪費。與其勉強使用小冰箱，不如依家庭人口數與生活習慣妥善挑選，從根本降低電費支出。

想讓冰箱更省電，日媒也列出五大重點：冰箱後方至少預留5公分空隙利於散熱；減少開關門次數與時間；冷藏勿塞太滿、冷凍盡量填滿助於保冷；溫度設定維持「中」即可，避免過度耗能。實測顯示，僅調整這些習慣，年節省可達數千日圓。

專家提醒，再節能的冰箱若容量錯置於生活需求，仍恐造成能源浪費。一人家庭無需使用600L冰箱，同理，大家庭擠用200L小型冰箱，則更易導致耗電飆升。選對容量，正確使用，才是長期省電王道。

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