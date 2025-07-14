巴西漁夫水中撈到「超萌美洲豹寶寶」 脫困仍死抓魚網不放

住在巴西的漁夫拉比與好友一起日前外出捕魚，注意到水中有一隻幼年的美洲豹，一行人合力幫助牠脫困。（圖擷取自@vanderlei_rabi Tiktok，本報合成）

2025/07/14 21:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕住在巴西的漁夫拉比（Vanderlei Rabi）日前外出捕魚時，注意到水中有隻小動物在水面上，起初他以為那是水豚，直到駕船靠近一看，才驚覺是一隻幼年的美洲豹，牠疑似體力不支，導致在水中載浮載沉。所幸這隻小美洲豹獲得拉比與友人合力幫助，讓牠順利從水裡脫困，重新返回陸地。

綜合外媒報導，拉比受訪時回憶，他日前和友人一起前往世界最大濕地之一的潘塔納爾濕地（Vanderlei RabiPantanal wetlands）捕魚，期間他們看到水面上，有一隻動物隨著水波載浮載沉，原以為是巴西常見的野生水豚，不過一行人受到好奇心驅使，將船駛向那隻動物的方式，結果驚訝發現是一隻年幼且模樣虛弱的美洲豹。

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拉比透露，當時他觀察岸邊有一隻成年的美洲豹，帶著其他幼崽行動，推測水中的小美洲豹疑似體力不支落後，無法順利跟上家人。眼看小美洲豹隨時有溺斃風險，一行人決定伸出援手，立即拿出魚網將筋疲力盡的小美洲豹撈起來，「小豹抓著漁網不肯放開，可能太害怕又太累了，我們送牠上岸後就迅速離開，擔心母豹在附近。」

救援影片曝光後，在網上掀起熱烈討論。生態學家查爾斯（Henrique Abrahão Charles）看完後表示，雖然美洲豹是天生的游泳健將，這隻小美洲豹也具備游泳能力，但牠遇到困難要協助，並進一步解釋，「美洲豹母子會透過叫聲彼此聯繫，因此只要落後的小美洲平安上岸，還是有很高的機會，能回到自己媽媽身邊。」

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