為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    巴西漁夫水中撈到「超萌美洲豹寶寶」 脫困仍死抓魚網不放

    住在巴西的漁夫拉比與好友一起日前外出捕魚，注意到水中有一隻幼年的美洲豹，一行人合力幫助牠脫困。（圖擷取自@vanderlei_rabi Tiktok，本報合成）

    住在巴西的漁夫拉比與好友一起日前外出捕魚，注意到水中有一隻幼年的美洲豹，一行人合力幫助牠脫困。（圖擷取自@vanderlei_rabi Tiktok，本報合成）

    2025/07/14 21:11

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕住在巴西的漁夫拉比（Vanderlei Rabi）日前外出捕魚時，注意到水中有隻小動物在水面上，起初他以為那是水豚，直到駕船靠近一看，才驚覺是一隻幼年的美洲豹，牠疑似體力不支，導致在水中載浮載沉。所幸這隻小美洲豹獲得拉比與友人合力幫助，讓牠順利從水裡脫困，重新返回陸地。

    綜合外媒報導，拉比受訪時回憶，他日前和友人一起前往世界最大濕地之一的潘塔納爾濕地（Vanderlei RabiPantanal wetlands）捕魚，期間他們看到水面上，有一隻動物隨著水波載浮載沉，原以為是巴西常見的野生水豚，不過一行人受到好奇心驅使，將船駛向那隻動物的方式，結果驚訝發現是一隻年幼且模樣虛弱的美洲豹。

    拉比透露，當時他觀察岸邊有一隻成年的美洲豹，帶著其他幼崽行動，推測水中的小美洲豹疑似體力不支落後，無法順利跟上家人。眼看小美洲豹隨時有溺斃風險，一行人決定伸出援手，立即拿出魚網將筋疲力盡的小美洲豹撈起來，「小豹抓著漁網不肯放開，可能太害怕又太累了，我們送牠上岸後就迅速離開，擔心母豹在附近。」

    救援影片曝光後，在網上掀起熱烈討論。生態學家查爾斯（Henrique Abrahão Charles）看完後表示，雖然美洲豹是天生的游泳健將，這隻小美洲豹也具備游泳能力，但牠遇到困難要協助，並進一步解釋，「美洲豹母子會透過叫聲彼此聯繫，因此只要落後的小美洲平安上岸，還是有很高的機會，能回到自己媽媽身邊。」

    @vanderlei_rabi

    ♬ som original - Vanderlei_Rabi

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播