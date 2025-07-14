日本飯店員工悄悄告誡！這5件事千萬別在房內做

入住飯店別犯大忌，這5件事常被抱怨。示意圖。（資料照）

2025/07/14 19:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕入住飯店遵守規矩，是旅人的基本修養。」近年來，隨著社群平台興起，不少飯店也透過網路分享第一線觀察，提醒旅客該有的住宿禮節。日本大阪難波地區的「Hotel Relief なんば大國町」，近期便透過TikTok分享「飯店人員最想告訴你的NG行為」，引發日本網友熱烈討論。該影片曝光後，獲得超過1萬人按讚，許多網友留言表示「這些根本是基本常識」，也有人補充其他自身入住經驗曾遇過的困擾情形。

根據《LIMO》報導，大阪（Osaka）這家飯店特地整理出5大常見NG舉動，提醒所有入住旅客切勿忽視。飯店強調，雖然各國文化不同，但住宿基本禮儀仍應遵守，若違反規範，不僅造成其他客人困擾，更可能增加飯店清潔與人力負擔。這份提醒不僅針對日本人，也適用所有外國旅客，呼籲大家尊重住宿空間，避免自以為是的行為成為別人的不便。

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1.退房時未關電視

有些房客離開前會將電視聲音留著，甚至直到退房也沒關。飯店指出，這容易讓清潔人員誤以為房內仍有人，徒增不必要的作業時間。

2.穿著睡衣與拖鞋走進公共區域

部分旅客習慣穿著飯店提供的室內拖鞋或睡衣走入大廳、電梯，甚至餐廳。但多數飯店規範，這類服裝僅限客房使用。該館也呼籲尊重其他住客感受。

3.在房內自行染髮

飯店指出，房客自行染髮常造成浴室染色，殘留痕跡不易清理，甚至可能損壞設施。這類行為對後續清潔與其他住客相當困擾，屬飯店人員心中最反感NG之一。

4.擅自帶走房卡

不少人將房卡當紀念品帶回，但房卡屬於飯店財產，遺失需重新製作，間接增加營運成本，影響其他客人入住權益。

5.超過退房時間仍占用房間

未依規定時間退房，會影響清潔作業與下位住客準時入住。不少房客誤以為只晚個十分鐘無妨，但對飯店排程卻可能造成大亂。

根據日本觀光廳統計，2024年10至12月，日本國內旅行每人每次平均花費為5萬680日圓，住宿型旅遊高達7萬4807日圓。如此高消費下，保持良好住宿禮儀，才是對自己與他人的尊重。

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