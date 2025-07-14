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    格陵蘭雪橇犬DNA揭千年極地史 或為現存最古老犬種

    格陵蘭雪橇犬（Greenland sled dog）或為現存最古老犬種。（圖：Instagram / @galyamorrell_coldartist）

    格陵蘭雪橇犬（Greenland sled dog）或為現存最古老犬種。（圖：Instagram / @galyamorrell_coldartist）

    2025/07/14 11:20

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《IFLScience》報導，一項針對格陵蘭雪橇犬（Greenland sled dog）的最新DNA研究，不僅揭示了這個可能是世界上最古老犬種的千年歷史，更意外地改寫了早期人類的遷徙史。

    在格陵蘭語中被稱為Qimmeq的雪橇犬，與因紐特人（Inuit）在此地已共同生活工作了約一千年。然而，由於全球暖化與雪地摩托車的普及，牠們的數量從2002年的2萬5000隻，銳減至2020年的僅1萬3000隻。

    為此，由美國國家衛生研究院（ NIH）博士後研究員費爾伯恩（Tatiana Feuerborn）領導的團隊，收集了現代與古代犬隻的DNA樣本，並成功定序了92個橫跨八百年的犬隻基因組。

    這項發表於《科學》（Science）期刊的研究有兩大關鍵發現。首先，牠們的基因與一個3700年前的阿拉斯加古犬有著驚人連續性，這將因紐特人從加拿大快速遷徙至格陵蘭的時間點，比學界普遍認為的西元12世紀，再往前推了約200年。

    其次，儘管自18世紀起，丹麥與挪威的殖民者與當地因紐特人有頻繁互動，但研究顯示，格陵蘭雪橇犬與歐洲犬種之間幾乎沒有發生基因混合，維持了長達千年的基因純粹性。

    研究團隊表示，這項成果為未來利用特定區域的動物基因組，來研究由人類與環境共同塑造的局部演化，奠定了基礎。團隊也呼籲各方應儘速制定保育措施，以挽救這項珍貴的千年活遺產，避免其在氣候變遷的浪潮下消逝。

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