這才叫生活智慧王！阿富汗計程車「車頂長東西」竟是冷氣

富汗南部大城坎達哈，一名司機為他的老舊計程車加裝了自製的水冷式空調以對抗酷暑，這個土法煉鋼的創意已成當地特殊街景。（法新社）

2025/07/14 10:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕當原廠空調失靈、維修費又高得嚇人，該如何面對攝氏40度的致命熱浪？據法新社報導，在阿富汗南部大城坎達哈，計程車司機們集體給出極富創意的答案：自己動手做。如今，車頂綁著自製冷氣箱的藍色計程車，已成當地特殊街景。

其原理類似台灣常見的「水冷扇」，利用風扇將乾熱空氣吸入箱體，在通過內部浸濕的介質時，水分蒸發瞬間帶走大量熱量，再將降溫後的涼爽濕空氣送入車內。這種「蒸發冷卻」（evaporative cooling）技術，在阿富汗乾燥的氣候下效果尤其顯著。

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32歲的司機穆罕默德（Gul Mohammad）解釋：「大概三、四年前天氣開始異常炎熱，這些舊車的空調沒用又修不起，所以我去找技師訂製一台冷卻器。」

這套系統花了他3000阿富汗尼（約新台幣1256元），以汽車電池驅動，定時加水即可運作，部分版本更採太陽能板供電。另一位司機巴里（Abdul Bari）盛讚：「這個比內建空調還好用。原廠空調只能讓前面涼，這個冷卻器可以讓冷空氣吹遍整輛車。」

這股「土炮空調」風潮的背後，是阿富汗嚴峻的現實。作為全球最貧窮的國家之一，阿富汗也深受氣候變遷衝擊，正遭受日益嚴重的乾旱與熱浪。此外，城市裡充斥著從鄰國引進、許多根本沒有空調的老舊車輛。

21歲的技師穆爾塔扎（Murtaza）證實，過去兩三年來自司機們的需求不斷增長，才催生了這項在地產業。

對乘客而言，這項發明無疑是酷暑中的一大救贖。19歲的乘客諾魯拉（Norullah）將臉湊近涼風口滿足地說：「沒有冷卻器會變得很困難，這些司機正在幫忙解決問題，這真的太棒了。」

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