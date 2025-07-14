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    黑洞怪獸相撞！科學家偵測到宇宙史上最巨大對撞

    電腦模擬兩個黑洞合併時的宇宙畫面，畫面呈現時空被嚴重扭曲的情形。此次合併事件發生於百億光年外，為人類迄今觀測到最大規模的黑洞碰撞。（路透）

    電腦模擬兩個黑洞合併時的宇宙畫面，畫面呈現時空被嚴重扭曲的情形。此次合併事件發生於百億光年外，為人類迄今觀測到最大規模的黑洞碰撞。（路透）

    2025/07/14 09:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《衛報》報導，兩個理論上不該存在的巨大黑洞，在距地球約百億光年遠處猛烈碰撞，其釋出的重力波訊號，證實為人類所偵測到最大規模的黑洞合併，並對現有黑洞形成理論構成挑戰。

    這起事件發生於2023年11月23日，由美國「雷射干涉儀重力波天文台」（LIGO）的兩座偵測站，同步捕捉到一段僅持續0.1秒的時空震動，此即新黑洞穩定前釋放的「鈴震階段」（ringdown phase）。

    分析顯示，碰撞黑洞質量分別為太陽的103倍與137倍，合併後形成265倍太陽質量的新黑洞，刷新觀測紀錄。英國卡地夫大學重力探索研究所所長漢南（Mark Hannam）指出，此質量正好落在理論上的「質量空白帶」，此範圍恆星在死亡時會完全自毀，無法形成黑洞。

    為此，LIGO團隊提出「階級式合併」（hierarchical merger）假說，認為這對黑洞本身就是由更小的黑洞不斷「互相吞噬」演化而來。漢南稱，這能解釋其巨大質量與快速自轉，此次發現是該理論最極端的例證。

    重力波為人類開啟了探索宇宙的全新視角，得以揭示過去的觀測盲區。漢南強調，科學進展常來自用新方法觀看世界，他預測未來10到15五年內的新一代偵測器，將能全面掌握宇宙中的黑洞合併事件，並可能揭露更多教科書外的天文奇觀。

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