誰說牠們冷血？科學家證實：陸龜也會「心情不好」

研究證實陸龜也擁有複雜心境，為動物福利帶來新課題。圖為全球現存最長壽的陸龜、據信已有193歲的塞席爾巨龜「強納森」（Jonathan）。（法新社資料照）

2025/07/13 15:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕長久以來被視為「無情冷血」的烏龜，竟也會感到悲觀或樂觀？根據科學網站《IFLScience》報導，英國科學家首次透過實驗證實，陸龜與人類一樣，具備長期性的「心境」，此一發現不僅改寫了我們對爬行動物內心世界的認知，更可能顛覆對「情緒」演化史的理解。

儘管現已普遍接受哺乳類與鳥類擁有情緒，但爬行動物是否也如此，始終是備受爭議的領域。為此，英國林肯大學（University of Lincoln）的研究團隊，對15隻紅腿陸龜（Chelonoidis carbonaria）進行了「認知偏誤測試」（cognitive bias test）。

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研究人員首先訓練陸龜，讓牠們知道某個位置的食盆會有食物，而另一處則永遠是空的。接著，他們將食盆放置在兩個位置之間的「模糊地帶」。實驗結果顯示，部分陸龜會毫不猶豫地走向模糊位置的食盆，展現出「樂觀」的預期；而另一些則選擇不動，表現出「悲觀」的態度。

這項發表於《動物認知》（Animal Cognition）期刊的研究進一步發現，那些表現出樂觀傾向的陸龜，在面對陌生事物時的焦慮程度也較低。研究團隊認為，這證明了陸龜擁有較為持久且不受特定事件影響的背景「心境」（moods）。

此研究的意義深遠。從演化角度看，這可能意味著哺乳類、鳥類與爬行動物的共同祖先就已具備感受能力，那也代表著恐龍可能也有情緒。

此外，這項發現也為動物福利帶來了道德責任。如果陸龜會感到心情低落，那麼飼養牠們的環境就有可能導致其陷入憂鬱。研究者呼籲，我們因此有責任為圈養的爬行動物，提供一個能讓牠們感到快樂的環境。

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