眼鏡蛇闖雞舍攻擊母雞畫面爆光 專家：這隻特別「聰明」

這隻長1米多的眼鏡蛇潛進雞舍攻擊母雞，母雞嚇得倉皇而逃。（鄭琨諺提供）

2025/07/13 14:29

〔記者蔡文居／台南報導〕有「台南蛇窟」之稱的安南區一戶養雞人家，2個多月來已捕獲10隻大潛，全都是臭青公。其中，有1隻未捕獲的眼鏡蛇，長達1米多，日前牠悄悄「蛇」進雞舍攻擊母雞的畫面曝光，只見母雞嚇得倉皇而逃。鄭琨諺表示，這隻眼鏡蛇先後闖入雞舍3次，每次都能閃過防蛇裝置，與其他被捕的臭青公相較，牠顯得特別「聰明」。

這處養雞農舍，自今年清明節過後，雞蛋經常不翼而飛，飼主裝了監視器，才發現竟然是被蛇吃掉。這2個多月來，鄭琨諺先後協助飼主捕獲了10隻臭青公，每隻都是長達1、2米的大蛇，上個月還一天捕獲4隻，而被戲稱是「蛇窟」。

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鄭琨諺說，為此，飼主特別在雞舍設置防蛇設施，每次卡到陷阱的都是臭青公，而這隻眼鏡蛇很「聰明」， 每次都能閃過陷阱。不過，自從上個月牠最後一次出現後，迄未現蹤，他懷疑是眼鏡蛇比較喜歡吃活體小雞，可能發現雞舍並無小雞後，便未再出現。至於喜歡吃雞蛋的臭青公應該已全部落網了，這1個多月來也未再出現。

他說，影片中的烏骨雞母雞正在孵蛋，這隻眼鏡蛇悄悄潛入，直接攻擊母雞，嚇得母雞倉皇而逃，眼鏡蛇也沒吃巢中的雞蛋即離去。就他的經驗，常看到眼鏡蛇吃青蛙，雖然牠也會吃雞蛋，但還是比較喜歡吃小雞。至於母雞因體型較大，牠吞不下去。

南市森保科長朱健明表示，南市每年約捕獲近6千隻蛇，高峰期為5至10月。其中去年眼鏡蛇捕獲1319隻，數量僅次於臭青公。

台灣的眼鏡蛇主要分布於500公尺以下低海拔地區，以鼠類、蛙類、鳥類等為食。（南市府提供）

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