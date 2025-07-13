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    神話重現？他在英國撿到「獨角獸頭骨」換來無限暢飲

    加拿大遊客古德溫（John Goodwin）意外撿到這具帶有長角的神祕頭骨，讓人聯想到傳說中的「獨角獸」。（圖：John Goodwin / X）

    加拿大遊客古德溫（John Goodwin）意外撿到這具帶有長角的神祕頭骨，讓人聯想到傳說中的「獨角獸」。（圖：John Goodwin / X）

    2025/07/13 11:15

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《每日郵報》報導，英國傳說中亞瑟王（King Arthur）的誕生地附近，出土了一具帶有長角的神秘頭骨，被發現者形容為「獨角獸」。這項發現既挑動了人們對神話的浪漫想像，也立刻引來了專家的「打臉」與戲謔。

    發現者是來自加拿大的遊客古德溫（John Goodwin），他與家人在靠近康瓦爾郡（Cornwall）廷塔哲城堡（Tintagel Castle）的聖內克坦峽谷（St Nectan's Glen）散步時，從一處懸崖邊的苔蘚下拉出這件奇特的遺骸。

    廷塔哲城堡是亞瑟王傳說的核心場景，而獨角獸在神話中也與亞瑟王有所關聯。古德溫坦言，他最初以為是鹿之類的骸骨，但意識到它只有一隻角後，便覺得此事非同尋常。

    古德溫的祖母在接觸到頭骨後，隨即感到不安，認為他們打擾了不該被打擾的東西。古德溫曾試圖將其交給當地的巫術博物館但遭拒絕，最終，他在一間名為「巨石陣客棧」（The Stonehenge Inn）的酒吧，用這具頭骨與酒保交換了「無限暢飲的麥酒」，而這顆頭骨如今也成了這家老酒館最受矚目的「鎮店之寶」。

    劍橋大學的古生物學家諾曼（David Norman）教授直指這件物品「很可疑」，認為它看起來「像是一隻已故小馬的頭骨，上面黏了一根牛角。」網友對此則笑稱：「這才是最浪漫的英式啤酒傳說」，與學界嚴肅立場形成鮮明對比。

    這具被命名為「薩迪-詹姆斯頭骨」（Sadie-James skull）的奇特遺骸，目前仍在該酒吧展示，供酒客們觀賞。古德溫本人也承認，這「當然有可能」是某個惡作劇者故意放置的，但他堅稱自己的發現過程完全屬實。

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