海底甄嬛傳！變性魚為搶王位 先變兇悍再變性

圖為紐西蘭特有的斑點魚（paketi）。最新研究發現，當魚群中的雄性首領消失後，順位第二的雌性在幾分鐘內就會展現攻擊性以奪權，而其大腦中的「社會決策網絡」是驅動此快速行為轉變的關鍵。（圖：Gemmell Lab）

2025/07/13 12:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《SciTechDaily》報導，紐西蘭科學家在一種會變性的魚類中，發現了驚人的「權力真空」接管過程。當魚群中的雄性首領消失後，順位第二的雌性在短短幾分鐘內就會性情大變，展現攻擊性以確立其新領袖地位，而其生理上的性別轉變，則在數週後才悄然完成。

許多魚類具備在成年後因應社會結構改變而轉換性別的能力。此次研究聚焦於紐西蘭特有的斑點魚（spotty，又稱paketi），牠們是由雌性轉變為雄性，其行為轉變與生理轉變的巨大時間差，為科學家提供了絕佳的研究機會。

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這項研究由紐西蘭奧塔哥大學解剖學系主導，旨在了解觸發斑點魚性別轉變的社會與神經機制。研究人員觀察到，斑點魚群體內存在一個基於體型大小的線性統治階級，體型較大的個體會支配較小的個體。

研究團隊在實驗中，將魚群中的雄性首領移除，以觀察接下來的權力轉移過程。研究主要作者奎特莫斯（Haylee Quertermous）表示，她驚訝地發現，在許多魚缸中，順位第二的雌性在首領被移除後的幾分鐘內，就開始對其他同伴進行追趕、啃咬等攻擊行為，以宣示其統治地位。

這份發表於《英國皇家學會會報B》（Proceedings of the Royal Society B）的研究指出，這種快速的行為轉變，與魚腦中的「社會決策網絡」高度相關。成功奪權的魚，其大腦中該網絡的活動與其他順位的魚有顯著差異。

此研究不僅揭示了物種為適應社會環境變化所展現的驚人彈性，也具備實際應用價值。由於許多具商業價值的魚類，如紐西蘭的藍鱈魚，也依賴變性來維持族群，理解其觸發機制雖有助於漁業管理，但也需注意人為干預可能導致的性別比例失衡，進而影響族群的長期繁殖策略。

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