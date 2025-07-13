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    瑞典研究：復活節島並非與世隔絕 可能是「潮流發源地」

    復活節島（Easter Island）上矗立著神秘的摩艾石像（moai），吸引著無數遊客和研究者的目光。（歐新社資料照）

    復活節島（Easter Island）上矗立著神秘的摩艾石像（moai），吸引著無數遊客和研究者的目光。（歐新社資料照）

    2025/07/13 10:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《每日郵報》報導，瑞典科學家一項最新研究，可能將顛覆我們對復活節島（Easter Island）歷史的普遍認知。研究指出，這座地理上極度偏遠的島嶼，在其歷史上並非如傳統觀念所認為的那樣完全與世隔絕，而是可能存在多次的移民浪潮與頻繁的跨島文化交流。

    復活節島，當地人稱為拉帕努伊島（Rapa Nui），以其巨大的摩艾（Moai）石像聞名。傳統觀點認為，玻里尼西亞航海家約在西元1200年首次定居此地後，便因其偏遠位置而陷入長期的文化孤立。

    然而，瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）的考古團隊挑戰了此一「孤立發展論」。他們比對了整個玻里尼西亞地區的考古數據，特別是針對儀式空間與紀念碑式建築的分析，例如在法屬玻里尼西亞的Moʻorea島上，就發現了與復活節島極為相似的「阿胡」（ahu）石台遺跡。

    這份發表於《古物》（Antiquity）期刊的研究，更提出一個顛覆性的假說：他們認為，「阿胡」石台的趨勢，很可能是在西元1300至1600年間，從復活節島「由東向西」擴散至其他玻里尼西亞島嶼，而非傳統認為的單向遷徙。這意味著復活節島在當時可能是一個文化輸出的起點。

    此研究結論描繪了一個更為動態的史前太平洋，各島嶼間透過雙向獨木舟進行著頻繁的航行，共享著思想與技術。它挑戰了過去認為拉帕努伊島僅有一次殖民的靜態觀點，並暗示可能存在擁有多元文化特徵的後續移民浪潮。

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