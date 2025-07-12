為1隻羊反目！ 堂弟寵物羊亂大小便 堂兄憤而牽去放生下場曝

堂哥把堂弟的羊帶去放生，堂弟告他竊盜和傷害動物罪，南投地院依竊盜罪判拘役10日。（記者陳鳳麗攝）

2025/07/12 16:31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕因1隻羊反目！南投縣黃姓男子與廖姓堂弟比鄰而居，廖男養羊當寵物，羊雖有繫繩但多次走到黃男家門口大小便，黃男一氣之下，半夜載小羊到野外放生，被廖男看到控告堂哥竊盜、傷害動物。南投檢方認為小羊已不見，無法證明黃男傷害小羊，僅以竊盜罪名起訴，南投地院近日判拘役10日。

南投縣36歲黃姓男子，與廖姓堂弟是鄰居，廖男養了1隻羊，羊雖有繫繩，但可在一個範圍內自由走動，牠多次走到黃男家門口大小便，兩人為此鬧得不愉快。去年10月底凌晨快1點，把小羊繫繩解開，讓牠站在機車腳踏墊上載走。

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黃男堂弟廖姓男子因聽到羊叫聲出來探看，目睹堂哥將小羊載走過程憤而報警，控告堂哥觸犯竊盜罪，以及動保法中的傷害動物罪。

黃男跟警方承認半夜把小羊載出去放生，並表示小羊被載一段路後就跳下車，於是把繩子繫在機車後方，讓小羊跟著機車走，後來小羊停在一處草地上，他就把繩子解開，小羊站起來走了數公尺後，他即騎車離開，不知其下落。

南投地檢署檢察官將黃男依竊盜罪名起訴，但因小羊已不見，無證據證明黃男有拖行小羊致其受傷肢體嚴重殘缺，或造成重要器官功能喪失，因此傷害罪部分不起訴。南投地院法官近日則以竊盜罪名，判處黃男拘役10日，易科罰金折合1萬元，另外因小羊無法沒收，必須追徵價款。

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