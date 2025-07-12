中國製遙控器釀禍！美6歲童誤吞冷氣遙控電池 業者11億和解

蘇黎世財產保險（中國）有限公司公司7日披露，一名美國6歲男童於2022年因誤吞中國製空調遙控器內的紐扣電池，導致腸胃永久性傷害，製造商最終與家屬以4千萬美元（約新台幣11億元）達成天價和解示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博資料照）

2025/07/12 11:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘇黎世財產保險（中國）有限公司公司7日披露，美國一名6歲男童於2022年因誤吞中國製空調遙控器內的紐扣電池，導致腸胃永久性傷害，製造商最終與家屬以4千萬美元（約新台幣11億元）達成天價和解。

綜合中媒報導，美國6歲童於2022年7月在家中不慎誤吞遙控器內的鈕扣電池，造成嚴重腸胃道永久傷害，男童家屬憤而對遙控器製造商提出高達1.25億美元（約新台幣36億元）的天價求償，案件涉及跨國責任與未成年重傷等議題引外界關注。

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「蘇黎世財險（中國）」於2023年4月接獲被保險人通報後，隨即啟動理賠程序，並協助律師團隊進行訴訟策略規劃，考量美國陪審團類似案件傾向裁定高額懲罰性賠償，律師最終建議與原告和解，以避免風險擴大，雙方去年達成4千萬美元和解協議；作為超額責任險的保險人，蘇黎世財險共賠付約1.41億元人民幣（約新台幣5.6億元）。

中媒《險聯社》指出，該案所涉為「超賠層保險」，即在基礎保險額度用盡後，才啟動賠償責任。這種分層保險模式在歐美市場極為常見，能幫助企業應付超出預期巨額賠償。

蘇黎世財產保險（中國）有限公司公司7日披露，一名美國6歲男童於2022年因誤吞中國製空調遙控器內的紐扣電池，導致腸胃永久性傷害，製造商最終與家屬以4千萬美元（約新台幣11億元）達成天價和解。（圖擷自中媒）

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