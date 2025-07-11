NASA太空人拍下罕見「紅色精靈」 30年神祕現象曝光

太空人艾爾斯（Nichole Ayers）擁有更廣闊的觀測視角。她結合自身對太空攝影的興趣與技術，在7月3日清晨太空站經過墨西哥與美國上空時，成功拍下這道閃爍於雷雨雲上方的紅光。（擷取自X@Astro_Ayers）

2025/07/11 11:58

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一位NASA太空人近日在地球上空拍攝到一種極為罕見的大氣現象「紅色精靈」，這個現象讓科學家們研究了近30年，卻始終難以完全掌握。

根據《USA TODAY》報導，這種被稱為「紅色精靈（red sprite）」的閃電相關現象，發生於雷雨或閃電活動發生的「雷暴期間」，通常在地表約80公里（50英里）高的大氣層中釋放出短暫紅光。由於高度極高，又常被雲層遮蔽，從地面拍攝非常困難。

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不過，在距地表約400公里（250英里）運行的國際太空站（ISS）上，太空人艾爾斯（Nichole Ayers）擁有更廣闊的觀測視角。她結合自身對太空攝影的興趣與技術，在7月3日清晨太空站經過墨西哥與美國上空時，成功拍下這道閃爍於雷雨雲上方的紅光。

艾爾斯在社群媒體上分享說，紅色精靈是科學家稱為「短暫發光事件（TLEs）」的一種，會在雷電劇烈活動時於雲層上方出現。她在貼文中也感嘆地說：「只能說，哇。」

根據NASA地球觀測站的資料，紅色精靈之所以得名，是因其外觀如神話中輕盈的小仙子，實際上是閃電與地球大氣中的氮氣互動，導致電場崩潰而釋放紅光。有時紅色精靈還會出現如觸手般向下延伸的紅色條狀，被暱稱為「水母紅色精靈」。

這一現象難以從地面觀測，因為夜空必須完全無雲。相較之下，太空站上的太空人可利用艙窗設置相機，進行廣角縮時攝影，捕捉難得的發光瞬間。

儘管科學家對紅色精靈的了解仍有限，但像艾爾斯這類照片能為研究帶來突破性的進展。她表示：「我們站在雲層之上，科學家可以利用這類影像，更了解紅色精靈的形成、特徵，以及它們與雷暴的關聯性。」

Just. Wow. As we went over Mexico and the U.S. this morning, I caught this sprite.



Sprites are TLEs or Transient Luminous Events, that happen above the clouds and are triggered by intense electrical activity in the thunderstorms below. We have a great view above the clouds, so… pic.twitter.com/dCqIrn3vrA — Nichole “Vapor” Ayers （@Astro_Ayers） July 3, 2025

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