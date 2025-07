NASA太空人拍下罕見「紅色精靈」 30年神祕現象曝光

2025/07/11 11:58

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕一位NASA太空人近日在地球上空拍攝到一種極為罕見的大氣現象「紅色精靈」,這個現象讓科學家們研究了近30年,卻始終難以完全掌握。

根據《USA TODAY》報導,這種被稱為「紅色精靈(red sprite)」的閃電相關現象,發生於雷雨或閃電活動發生的「雷暴期間」,通常在地表約80公里(50英里)高的大氣層中釋放出短暫紅光。由於高度極高,又常被雲層遮蔽,從地面拍攝非常困難。

不過,在距地表約400公里(250英里)運行的國際太空站(ISS)上,太空人艾爾斯(Nichole Ayers)擁有更廣闊的觀測視角。她結合自身對太空攝影的興趣與技術,在7月3日清晨太空站經過墨西哥與美國上空時,成功拍下這道閃爍於雷雨雲上方的紅光。

艾爾斯在社群媒體上分享說,紅色精靈是科學家稱為「短暫發光事件(TLEs)」的一種,會在雷電劇烈活動時於雲層上方出現。她在貼文中也感嘆地說:「只能說,哇。」

根據NASA地球觀測站的資料,紅色精靈之所以得名,是因其外觀如神話中輕盈的小仙子,實際上是閃電與地球大氣中的氮氣互動,導致電場崩潰而釋放紅光。有時紅色精靈還會出現如觸手般向下延伸的紅色條狀,被暱稱為「水母紅色精靈」。

這一現象難以從地面觀測,因為夜空必須完全無雲。相較之下,太空站上的太空人可利用艙窗設置相機,進行廣角縮時攝影,捕捉難得的發光瞬間。

儘管科學家對紅色精靈的了解仍有限,但像艾爾斯這類照片能為研究帶來突破性的進展。她表示:「我們站在雲層之上,科學家可以利用這類影像,更了解紅色精靈的形成、特徵,以及它們與雷暴的關聯性。」

Just. Wow. As we went over Mexico and the U.S. this morning, I caught this sprite.



Sprites are TLEs or Transient Luminous Events, that happen above the clouds and are triggered by intense electrical activity in the thunderstorms below. We have a great view above the clouds, so… pic.twitter.com/dCqIrn3vrA