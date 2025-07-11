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    蘇富比拍賣最大塊「來自火星的隕石」 估可能拍出1億多天價

    蘇富比將拍賣地球上最大火星隕石NWA 16788，估計可能拍出高達400萬美元價格。（路透）

    蘇富比將拍賣地球上最大火星隕石NWA 16788，估計可能拍出高達400萬美元價格。（路透）

    2025/07/11 13:36

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕蘇富比拍賣行（Sotheby's）宣布，地球上最大一塊火星隕石NWA 16788預計在7月16日紐約拍賣會上進行拍賣，估計最高價格可能為400萬美元（約1.1億台幣）。

    根據《CBS News》報導，隕石來自流星，即進入地球大氣層太空岩石。大多數流星在墜落地球時會燃燒殆盡，但在穿越地球大氣層後仍存在的流星則被視為隕石。蘇富比拍賣的來自火星隕石，很可能是被小行星撞擊所脫落。

    蘇富比表示，NWA 16788在太空中飛行1.4億英里，最終墜落至撒哈拉沙漠。2023年該隕石在尼日阿加德茲地區被發現，蘇富比科學與自然歷史副總裁哈頓（Cassandra Hatton）說，隕石從一地到另一地可能性微乎其微。

    蘇富比指出，在地球上發現超過7.7萬顆官方認可隕石中只有400顆來自火星。NWA 16788約佔目前地球上已知所有火星物質的6.5%。

    哈頓在拍賣行影片中強調，找到NWA16788不僅是一個奇蹟般的發現，更是一個龐大的數據，可以幫助人類解開火星的秘密。

    NWA16788重量略高於54磅，是來自火星上最大隕石，但並非迄今為止發現的最大隕石。據NASA稱，一顆原本重達100多噸的隕石曾墜落至納米比亞。

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