反差萌！日本網友秀出暴龍「正臉照」 ㄎ一ㄤ臉笑翻2000萬人
日本網友分享暴龍的「正臉」與「側臉」照片。（圖擷取自@Unag1cha 社群平台「X」，本報合成）
劉晉仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕已在65600萬年前滅絕的恐龍，其倖存後代就是如今的鳥類，也有不少古生物粉絲，喜歡拿各種鳥類與恐龍圖片進行對比。近期一名日本網友分享，他去福井縣參觀博物館時，拍攝館內一隻巨大暴龍的「正臉」與「側臉」照片，反差畫面曝光，瞬間逗樂一票人。
社群平台「X」（前Twitter）名為「うなぎちゃ∞」的日本網友，昨（9日）看到一群外國恐龍粉絲討論「暴龍的正面起來很恐怖」，於是他順手轉發該文，同時附上2張暴龍照片。原PO表示，這是他參觀福井縣立恐龍博物館時，拍攝館內栩栩如生的「機械暴龍」，並笑說暴龍側臉看起來很酷，不過如果從正面去看，確實有些恐怖。
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貼文曝光後，吸引逾2000萬人朝聖，網友們紛紛笑說，「看起來充滿著遠古智慧的表情」、「這能不能算一種『正面鳥照』？」、「恐龍是鳥類祖先的又一強大證據」、「我有預感，這將成為一個新的迷因」、「暴龍︰我好不容易滅絕了，為什麼還要上班！」、「我小時候見過一個長著這種臉的老人，他真的很嚇人」。
ティラノサウルスは横から見たらカッコイイんやけど正面から見たらめっちゃ怖いんよな https://t.co/JFCEVYSrWn pic.twitter.com/kfyjVMJE5a— うなぎちゃ∞???? （@Unag1cha） July 9, 2025