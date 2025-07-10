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    反差萌！日本網友秀出暴龍「正臉照」 ㄎ一ㄤ臉笑翻2000萬人

    日本網友分享暴龍的「正臉」與「側臉」照片。（圖擷取自@Unag1cha 社群平台「X」，本報合成）

    日本網友分享暴龍的「正臉」與「側臉」照片。（圖擷取自@Unag1cha 社群平台「X」，本報合成）

    2025/07/10 22:17

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕已在65600萬年前滅絕的恐龍，其倖存後代就是如今的鳥類，也有不少古生物粉絲，喜歡拿各種鳥類與恐龍圖片進行對比。近期一名日本網友分享，他去福井縣參觀博物館時，拍攝館內一隻巨大暴龍的「正臉」與「側臉」照片，反差畫面曝光，瞬間逗樂一票人。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「うなぎちゃ∞」的日本網友，昨（9日）看到一群外國恐龍粉絲討論「暴龍的正面起來很恐怖」，於是他順手轉發該文，同時附上2張暴龍照片。原PO表示，這是他參觀福井縣立恐龍博物館時，拍攝館內栩栩如生的「機械暴龍」，並笑說暴龍側臉看起來很酷，不過如果從正面去看，確實有些恐怖。

    貼文曝光後，吸引逾2000萬人朝聖，網友們紛紛笑說，「看起來充滿著遠古智慧的表情」、「這能不能算一種『正面鳥照』？」、「恐龍是鳥類祖先的又一強大證據」、「我有預感，這將成為一個新的迷因」、「暴龍︰我好不容易滅絕了，為什麼還要上班！」、「我小時候見過一個長著這種臉的老人，他真的很嚇人」。

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