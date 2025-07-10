大象會用長鼻「比手畫腳」討蘋果 溝通方式堪比人類

大象是高度社會化又聰明的動物。（路透檔案照）

2025/07/10 21:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕大象是聰明又有靈性的動物，9日發表的一份最新研究發現，這種身軀龐大的動物，也懂得用長長的鼻子，有意地「比手畫腳」溝通，表達牠們的意圖。

科學家一向有興趣了解，非人類動物是否懂得使用手勢，因為手勢能夠揭露，一個個體察覺到其他個體的關注和內心狀態的程度，找出哪些動物懂得利用這類動作來激起其他個體行為，有助於揭露在生命演化譜系中，何時發展出複雜的溝通能力以及如何演化。

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《紐約時報》9日報導，維也納大學這份研究，依照查看是否有觀者在場注意，做出動作示意、若不成再用其他方式繼續示意，目標達到後停止示意等，這些判斷是否有意地用手勢引起其他個體回應的指標，對辛巴威國家公園裡的大象實驗。實驗方式是在大象面前左右各擺一個盤子，一個空的、一個裝有6顆大象愛吃的蘋果，然後安排一名實驗員站在大象面前，或者離開。

實驗員站在大象面前並且看著大象時，大象會開始用鼻子「比手畫腳」；實驗員不在時，大象就沒有動作。大象的「比手畫腳」包括揮著象鼻指向有蘋果的盤子，或把鼻子伸向實驗員，甚至朝實驗員丟沙子、甩木棍、葉子。實驗員以不同方式回應大象，一種是把有蘋果的盤子拿到大象面前，但只給牠3顆，留3顆在盤子裡，這時大象會繼續揮鼻做動作；另一種是拿空盤子給大象，這時大象就沒有明顯的動作。

這份研究在《皇家學會開放科學期刊》（Royal Society Open Science）發表，總共辨識出大象用38種動作表達意願。未參與研究的英國聖安德魯大學生物學家柏恩（Richard W. Byrne）認為，「無疑地，這些大象在有目的地利用牠們的身體動作」，這些動作可與人類和猿類的溝通形式類似。

不過，大象對空盤的反應與人或猿不同，如黑猩猩在這種情境下會做出更多動作取得蘋果。對此，報告第一作者、行為生物學家艾略特里（Vesta Eleuteri）向《科學》期刊網站表示，實驗大象習於被餵食，可能把給空盤視為餵食結束的訊號，不過，部分大象在實驗中仍試圖做出不同動作示意。

研究團隊正在分析野生象互動影片，了解牠們如何透過身體動作影響彼此，希望有助揭開大象有多少這類有意為之的動作，以及這些動作各代表什麼意義。

大象以長鼻「比手畫腳」討蘋果影片連結

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