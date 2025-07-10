為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    大象會用長鼻「比手畫腳」討蘋果 溝通方式堪比人類

    大象是高度社會化又聰明的動物。（路透檔案照）

    大象是高度社會化又聰明的動物。（路透檔案照）

    2025/07/10 21:44

    〔編譯管淑平／綜合報導〕大象是聰明又有靈性的動物，9日發表的一份最新研究發現，這種身軀龐大的動物，也懂得用長長的鼻子，有意地「比手畫腳」溝通，表達牠們的意圖。

    科學家一向有興趣了解，非人類動物是否懂得使用手勢，因為手勢能夠揭露，一個個體察覺到其他個體的關注和內心狀態的程度，找出哪些動物懂得利用這類動作來激起其他個體行為，有助於揭露在生命演化譜系中，何時發展出複雜的溝通能力以及如何演化。

    《紐約時報》9日報導，維也納大學這份研究，依照查看是否有觀者在場注意，做出動作示意、若不成再用其他方式繼續示意，目標達到後停止示意等，這些判斷是否有意地用手勢引起其他個體回應的指標，對辛巴威國家公園裡的大象實驗。實驗方式是在大象面前左右各擺一個盤子，一個空的、一個裝有6顆大象愛吃的蘋果，然後安排一名實驗員站在大象面前，或者離開。

    實驗員站在大象面前並且看著大象時，大象會開始用鼻子「比手畫腳」；實驗員不在時，大象就沒有動作。大象的「比手畫腳」包括揮著象鼻指向有蘋果的盤子，或把鼻子伸向實驗員，甚至朝實驗員丟沙子、甩木棍、葉子。實驗員以不同方式回應大象，一種是把有蘋果的盤子拿到大象面前，但只給牠3顆，留3顆在盤子裡，這時大象會繼續揮鼻做動作；另一種是拿空盤子給大象，這時大象就沒有明顯的動作。

    這份研究在《皇家學會開放科學期刊》（Royal Society Open Science）發表，總共辨識出大象用38種動作表達意願。未參與研究的英國聖安德魯大學生物學家柏恩（Richard W. Byrne）認為，「無疑地，這些大象在有目的地利用牠們的身體動作」，這些動作可與人類和猿類的溝通形式類似。

    不過，大象對空盤的反應與人或猿不同，如黑猩猩在這種情境下會做出更多動作取得蘋果。對此，報告第一作者、行為生物學家艾略特里（Vesta Eleuteri）向《科學》期刊網站表示，實驗大象習於被餵食，可能把給空盤視為餵食結束的訊號，不過，部分大象在實驗中仍試圖做出不同動作示意。

    研究團隊正在分析野生象互動影片，了解牠們如何透過身體動作影響彼此，希望有助揭開大象有多少這類有意為之的動作，以及這些動作各代表什麼意義。

    大象以長鼻「比手畫腳」討蘋果影片連結

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播