網友大驚！知名成人網紅「玩偶姐姐」 色情平台海撈逾3億元

知名成人網紅「玩偶姐姐（HongKongDoll）」（擷取自X「@MyHongKongDoll」）

2025/07/10 20:46

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名成人網紅「玩偶姐姐（HongKongDoll）」，被網友稱為華人圈最紅成人女優，除此之外，近年來她也積極投身「幣圈」，並時常在社群X上分享投資心得，不少網友打趣稱，當看到玩偶姐姐新片，就是她幣圈又虧錢了。玩偶姐姐今日為回應網友留言，公開了自己4年半來在色情平台OnlyFans上的收入，只見金額高達1079萬美元（折合新台幣約3億1500萬元），震驚不少網友。

有網友今日在玩偶姐姐X貼文下留言「拍小電影這麼賺錢嗎？」讓玩偶姐姐直接表示，評論區總有這樣的回覆，「那我只好震一下你的三觀」。她表示，肯定很多人好奇她4年半在OnlyFans上的收入，雖然裡面大部分都交稅，且自己在2023年一度「歸零」了，但「瘦死的駱駝還是比馬大點」。

根據玩偶姐姐貼出來的截圖，可見她4年來收入高達1079萬美金（折合新台幣約3億1500萬元）。網友也紛紛留言表示：「哇，好多錢啊」、「姐姐太能賺了，難怪800萬歸零了一點不慌」、「respect」、「畢竟是頂流」、「這收入確實讓人羨慕啊」。

「玩偶姐姐」是一位來自香港的網紅與成人影片演員，在台灣、中國、香港等地相當知名，現已成為華語圈最具話題性的素人系AV女優之一。隨著OnlyFans等自營付費平台興起，玩偶姐姐可說是華語圈這一波「素人網紅轉型成人創作者」浪潮中，最成功、最具商業價值與粉絲經營力的代表人物之一。她最高曾擁有約800萬美元資產，卻在2023年投資失利一夕歸零，還傳出男友退出創作合作，兩人和平分手。

玩偶姐姐今日為回應網友留言，公開了自己4年半來在色情平台OnlyFans上的收入，金額高達1079萬美金（折合新台幣約3億1500萬元），不少網友大為吃驚。（擷取自X「@MyHongKongDoll」）

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