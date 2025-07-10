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    超快「結帳哥」現身全聯！網友驚呼：辦比賽他一定奪冠

    男店員速度驚人，統編都能記住，網友直呼值得加薪。（圖截取自Threads@niiiiichun_）

    男店員速度驚人，統編都能記住，網友直呼值得加薪。（圖截取自Threads@niiiiichun_）

    2025/07/10 20:30

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕不少人在排隊結帳時，總怕遇到前面顧客動作太慢，但有網友在全聯巧遇一名男店員，結帳速度之快讓現場民眾目瞪口呆，連統編都能直接背出，讓人驚呼根本是「全聯結帳神人」。

    網友在Threads上發文表示，剛剛去全聯遇到超快結帳哥，所有顧客看到他的結帳方式都傻眼，更笑稱如果台灣有結帳大賽，他絕對冠軍。

    貼文一出立刻引起討論，有別名網友表示，這位店員連他的統編都記起來了，每次到這名網友結帳時，該店員就會直接說他的統編，讓網友一開始滿頭問號、不可置信。不過，網友也說後來習慣了，更對這名店員表示肯定「希望全聯總部有看到這個訊息、他非常優秀，值得加薪」。

    也有網友表示，「他動作是大，但放東西很輕巧！這才是重點」、「他動作快歸快，仔細看他把商品放下時的力道是輕而且小心的，表示他有重視客人的商品，值得尊重的人」、「看過本人，不只是結帳，在各方面都是非常有熱誠的人，沒有在裝忙」、「遇到過，真的只能給他一個超級大的讚。認真工作的真男人」。

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