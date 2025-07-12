萌犬特攻隊！南非派出「神鼻搜救犬」 尋找瀕危星形龜

邊境牧羊犬戴爾塔（Delta）正準備出動，牠是南非保育組織部署的嗅探犬之一，負責在西開普省的灌木叢中，搜尋極度瀕危的幾何龜。（法新社）

2025/07/12 20:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據法新社報導，在南非開普敦附近的一處私人自然保護區，一隻名為戴爾塔（Delta）的邊境牧羊犬正以其敏銳的嗅覺，協助科學家尋找全球極度瀕危的幾何星叢龜（geometric tortoise）。這種創新的保育方式，已成為拯救此特有種的關鍵希望。

在灌木叢中，戴爾塔突然在一小叢灌木前停下並臥倒，這是牠發現目標的信號。保育人員隨即在草叢中，找到一隻殼上帶有黃色星狀圖案的微小雌龜。戴爾塔的訓練員，同時也是南非瀕危野生動物信託基金的保育官員馬修（Esther Matthew）表示，透過建立氣味與獎勵的連結，犬隻的搜索效率是人類的5倍。

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馬修指出，嗅探犬特別擅長找出體型微小、常被人類忽略的幼龜與亞成龜，牠們的加入已讓尋獲的烏龜數量顯著增加。這對研究與保護幾何龜至關重要，因為這種僅存於南非西開普省的陸龜，正瀕臨滅絕。

根據保育機構「開普自然」（Cape Nature）的生物學家特納（Andrew Turner）所述，幾何龜的野生族群在1990年代初期，就已低至約1500隻，如今估計僅剩數百隻，且在其所有剩餘的棲地範圍內，數量都在下降。

導致此困境的主因是棲地的破碎化。農業與都市擴張，已將牠們的自然棲地切割成互不相連的孤島，使牠們無法在不同族群間移動。這種隔離，讓牠們在面對乾旱、火災與盜獵等威脅時，顯得更加脆弱。

為此，瀕危野生動物信託基金正致力於與土地所有者合作，建立能讓物種在破碎棲地間移動的「生態廊道」。該組織的保育計畫負責人布琳克（Zanne Brink）表示，當前最大的挑戰，就是必須在關鍵的生物多樣性區域因不永續的土地利用而消失前，蒐集到足夠的資訊以採取行動。

保育人員手中捧著一隻剛被嗅探犬尋獲的雌性幾何星叢龜。這種陸龜是南非特有種，因棲地破碎化與盜獵等威脅，野生族群數量已銳減至數百隻，瀕臨滅絕。（法新社）

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