「所羅門的惡夢」現身！日軍「夕立號」等多艘二戰沉船 鐵底灣發現

在瓜達爾卡納爾海戰的表現，讓日軍驅逐艦「夕立號」成為知名的二戰軍艦之一。（圖擷自WIKI）

2025/07/10 16:28

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕海洋探索信託基金會（Ocean Exploration Trust）近日前往所羅門群島海域展開探索，在知名的「鐵底灣」戰場新發現許多美、日二戰沉船，其中包含被稱為「所羅門的惡夢」的日軍驅逐艦「夕立號」。

海洋探索信託基金會今發表資訊指出，在歷經48小時的潛水探索後，已經成功探訪了美重巡洋艦「文森號」（USS Vincennes，CA-44）驅逐艦「拉菲」（USS Laffey，DD-459）、「德黑文」（USS DeHaven，DD-469）、「普雷斯頓」（USS Preston，DD-379）、澳洲海軍重巡洋艦「坎培拉號」（HMAS Canberra，D33）；日本驅逐艦「夕立號」、「照月號」。

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其中「夕立號」再次發現引發討論，1942年11月12日-13日第1次瓜達爾卡納爾海戰爆發，美、日艦隊在午夜狹路相逢，根據日方紀錄，驅逐艦「夕立號」單艦衝鋒，突入美軍艦隊，導致對方陣型大亂，在混戰中，「夕立號」擊沉1艘防空巡洋艦，重創2艘巡洋艦及1艘驅逐艦，「夕立號」被美艦隊集火攻擊失去動力後，艦長還下令打開風帆繼續向美軍艦隊突擊，最終遭到擊沉，這場海戰也讓「夕立號」獲得了「所羅門的惡夢」稱號。

美軍方面則紀錄「夕立號」僅有對重巡洋艦「波特蘭號」（USS Portland，CA-33）實施魚雷攻擊，其他事蹟則非自身戰果，所謂的張帆衝鋒也未見紀錄。

儘管如此，由於「夕立號」知名度高，再次發現仍引發許多討論，早在1993年「夕立號」就曾被發現，這次再度現身相比32年前，其船身殘骸更為殘破。海洋探索信託基金會展開鐵底灣探索，旨在尋找這些具有歷史意義的遺址，緬懷逝者，銘記瓜達爾卡納爾戰役期間的犧牲。

夕立的12.7cm連裝砲。（圖擷自X）

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