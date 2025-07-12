美蜂群6成死光！抗藥性蟎蟲釀災 專家憂全球昆蟲陷末日循環

圖中紅褐色圓點即為蜂蟹蟎（Varroa mite），正寄生在無力反抗的蜂蛹上，從生命初始階段就開始散播病毒。在主要藥劑失效後，這種具抗藥性的寄生蟲已成為摧毀美國蜂群、導致養蜂業瀕臨崩潰的元凶。（美聯社）

2025/07/12 16:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國農業部一份最新研究指出，美國去年爆發史上最嚴重的蜂群死亡潮，主因是一種已對主要藥物產生抗藥性的寄生蟲「蜂蟹蟎」（Varroa mite）。這一發現不僅對蜂農造成沉重打擊，更引發了對美國糧食安全的高度關切。

根據《衛報》報導，蜂農平均損失高達六成蜂群。美國最大養蜂業者之一阿迪（Bret Adee）坦言，去年冬天他失去了75%的蜜蜂，眼睜睜看著蜂箱一天天變空，形容整個產業正陷入「死亡螺旋」。

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研究團隊指出，這波蜂群死亡與蜂蟹蟎傳播的病毒有關。這種寄生蟲大小約如人類背上附著一個餐盤，而廣泛依賴的藥劑「阿米曲」（amitraz）對牠已基本無效。這意味著，養蜂人幾乎失去了最關鍵的防線。

然而，不只是蟎害失控。科學家認為，氣候變遷、殺蟲劑暴露與單一作物耕種導致的營養匱乏，也讓蜜蜂的免疫系統更為脆弱，使原本可控的蟎蟲與病毒更具殺傷力。

此問題已直接威脅到糧食安全。蜜蜂為超過百種農作物授粉，尤其加州杏仁花季需全美七成蜂群參與。非營利組織「Project Apis m.」主任唐尼（Danielle Downey）警告：「如果養蜂人失敗了，我們的糧食系統將沒有備案。」

許多專家比喻，蜜蜂的困境如同「礦坑裡的金絲雀」，牠們的災難反映出整個昆蟲與生態系統正承受著巨大壓力。對阿迪而言，這份壓力是真實的。他坦言如今已無力補充蜂群，只能竭力維持經營，避免解雇那些長年與他一同照顧蜜蜂的員工。

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