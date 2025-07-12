揭密！巨蟒「化骨神功」全靠體內這種神秘細胞

圖片顯示1條長4.5公尺、重52.3公斤的母緬甸蟒，正在佛羅里達州西南部吞食1隻重34.9公斤的白尾鹿。（圖擷取自Conservancy of Southwest Florida）

2025/07/12 13:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《Science Alert》報導，科學家在緬甸蟒（Burmese python）腸道中發現一種新型細胞，終於解開蛇類如何完全消化骨骼的謎團。不同於無法分解骨頭的人類，這些細胞可處理大量鈣與磷，避免礦物質過載危害生理系統。

法國蒙彼利埃大學生物學家利尼奧（Jehan-Hervé Lignot）指出，骨骼是蛇類鈣質來源，若無法調控吸收，恐造成生理負擔。研究團隊因此探究蛇如何調節礦物質攝取。

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利尼奧團隊利用顯微鏡技術，在蟒蛇腸道壁上發現這些細胞。其形態狹窄，頂端形成隱窩（crypt）。透過對照實驗顯示，禁食時隱窩為空；餵食帶骨獵物時，隱窩會產生由鈣、磷及富含鐵的成核元素組成的多層顆粒；若餵無骨獵物，則不產生顆粒。

這項刊登於《實驗生物學期刊》（Journal of Experimental Biology）的研究顯示，該細胞能在完全溶解骨骼後，將多餘鈣磷隔離並以顆粒形式排出，展現前所未見的礦物質處理機制。

研究人員也在多種蟒蛇、水蟒及名為吉拉毒蜥（Gila monster）的蜥蜴體內，發現相同細胞，顯示此機制可能早在物種分化前即已演化，或在不同動物中獨立出現。

利尼奧認為，其他吞食整隻獵物的動物，如海洋掠食者與專食骨頭的髯鷲（bearded vulture），也可能具備類似機制，是未來研究對象。

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