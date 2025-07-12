海洋小霸王！電鰩「電爆」鯊魚 影像首度曝光

外表看似溫和的太平洋電鰩，卻是海中不折不扣的「狠角色」。（圖取自Monterey Bay Aquarium專頁）

2025/07/12 10:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《IFLScience》報導，科學家首次透過影像證據，揭開了電鰩（electric ray）如何在充滿大型掠食者的海域中，充滿自信地生存的秘密。牠們會對任何過於靠近的鯊魚釋放電擊，而這種防禦機制極為有效。

佛羅里達國際大學助理教授帕帕斯塔馬蒂烏（Yannis Papastamatiou）的團隊，最初是為了研究大白鯊的狩獵行為，而在其身上安裝稱為「CATS biologger」的攝影機標籤。這些標籤以對動物影響最小化的方式，短暫固定於鯊魚背鰭附近，並設計在預定時間後自動脫落，以確保研究的倫理與科學透明度。

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然而，攝影機卻意外捕捉到鯊魚與電鰩的驚人互動。其中一段影像顯示，一頭大白鯊在水深50米處接近一隻電鰩後，突然迅速竄升至30米處，兩分鐘後才返回原深度，並刻意繞開電鰩。另一段影像則拍到一頭虎鯊（tiger shark）在逼近電鰩時，突然閉上了用於保護眼睛的瞬膜（nictitating membrane），這是一種明確的防禦反應。

電鰩的驚人能力，源自其體內由肌肉特化而成的「電器官」，部分大型物種能釋放高達50伏特的電壓。雖然此電壓遠不及家用插座，但在高導電性的海水中，已足以對鯊魚布滿全身的敏感電感受器造成強烈刺激，產生劇痛或短暫麻痺的效果。

這項發表於《動物行為學》（Ethology）期刊的研究，提供了電鰩如何運用此天賦進行防禦的新見解。研究團隊也在實驗室中對太平洋電鰩進行了測試，證實其防禦性電擊與掠食性電擊在模式上有所不同。

帕帕斯塔馬蒂烏表示，這些觀察共同描繪出一個高效的防禦機制圖像。此研究為海洋生物防禦特性的演化提供了新線索，也讓人們意識到，關於海洋生物的奧秘，我們仍有太多需要學習。

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