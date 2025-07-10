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    美國女子彩券刮出1.46億頭獎 大方分享「中獎秘訣」

    美國加州彩券官員透露，當地一名已婚女子，曾在2011年買彩券中小獎，自此10多年堅信自己有朝一日能中百萬美元頭獎，結果真的在日前中了500萬美元的刮刮樂頭獎。示意圖。（資料照，路透）

    美國加州彩券官員透露，當地一名已婚女子，曾在2011年買彩券中小獎，自此10多年堅信自己有朝一日能中百萬美元頭獎，結果真的在日前中了500萬美元的刮刮樂頭獎。示意圖。（資料照，路透）

    2025/07/10 16:50

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕無論在世界哪一國，許多民眾都喜歡討論是否有什麼特別技巧，能提高購買的彩券或刮刮樂中獎機率。美國加州彩券官員透露，當地一名已婚女子，曾在2011年買彩券中小獎，自此10多年堅信自己有朝一日能中百萬美元頭獎，結果真的在日前中了500萬美元（約新台幣1.47億元）的刮刮樂頭獎。

    綜合外媒報導，與丈夫一起住在加州的女子杜菱格（Deborah Trullinger），曾在2011年中過3萬美元（約新台幣88.5萬元）的彩券，自此10多年間，她堅信自己會中金額更驚人的大獎，「我一直告訴所有親朋好友，等著瞧吧，我就要中數百萬美元的頭獎了」，直到今年，她如自己預測的一樣，買到一張改變人生的刮刮樂彩券。

    彩券官員透露，杜菱格日前去一家雜貨店買東西，然後決定順便買幾張彩票，其中包括一張20美元（約新台幣590元）的Cash King彩票。杜菱格回憶，她回家後便立即開始刮彩票，當時她沒戴眼鏡，以為自己似乎中了5000美元（約新台幣14.7萬元），直到她跟丈夫一起透過的彩券App核對中獎金額，才驚覺其實是中了500萬美元。

    事後杜菱格與丈夫一起去加州洛杉磯彩券局領獎，還大方分享「堅信自己會中大獎」的中獎訣竅。後杜菱格表示，夫妻倆早就計畫好這筆獎金的用途，會先提前辦理退休，並展開夏威夷之旅，回家後再換一輛新車，以及購買一棟新房子。

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