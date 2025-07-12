大象會「撒嬌討東西」！研究實驗影片揭牠們如何精準表達需求

研究人員在辛巴威與一頭半圈養的非洲草原象進行溝通實驗。該研究共記錄到多達38種姿體手勢，顯示大象具備類似靈長類的「目標導向溝通」能力。（圖：Vesta Eleuteri / X）

2025/07/12 09:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學網站《IFLScience》報導，大象不僅會「比手劃腳」要東西，甚至還懂得看人臉色。一項最新研究首次系統性地證實，大象能夠使用複雜的姿體語言來達成特定目標，展現了一種以往被認為主要存在於靈長類動物中的「目標導向意圖性」溝通能力。

這種高階溝通行為，包含三個關鍵要素：針對特定觀眾（audience directedness）、在目標未達時持續嘗試（persistence），以及在溝通失敗後變換策略（elaboration）。為探究大象是否具備此能力，由巴塞隆納自治大學（Universitat Autònoma de Barcelona）神經科學研究所領導的一個國際團隊，在辛巴威對17頭半圈養的非洲草原象（Loxodonta africana）進行了一系列實驗。

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實驗場景中，研究人員在大象面前放置兩個遙不可及的托盤，一個裝滿蘋果，另一個則是空的。團隊記錄到，大象們會用象鼻指向裝滿蘋果的托盤，並專注地看著研究人員，而對空托盤則幾乎沒有任何反應，顯示其溝通目標明確，就是為了得到蘋果。

更關鍵的是，當研究人員只給予部分蘋果，或完全不給時，大象會持續做出姿體動作，甚至會改用新的、未曾使用過的動作組合來表達訴求，而非僅是重複舊有動作。這清晰地展現了溝通中的「持續性」與「策略變換」。

這份發表於《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）期刊的研究總結道，這是首次在非靈長類動物中，系統性地證實了橫跨多種姿體動作的目標導向意圖性溝通。

此一發現，不僅加深了我們對大象認知能力的理解，也讓我們重新思考，或許人類語言的某些起點，早在我們的物種出現之前就已在其他智慧生命中萌芽。

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